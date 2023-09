By https://www.ebay.com/c/768553486, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=423118

Japonsko čelí problému. Jeho dlouhodobá porodnost nedosahuje ani úrovně k udržení populace. Země vycházejícího slunce tak pozvolna vymírá. Čím to je? Podle expertů za to může především rozvoj prostituce, pornografický průmysl, ale i nechuť k intimnostem.

Japonsko je zemí paradoxů. Na jednu stranu jsou zde lidé puritánští, na druhou obdivují třináctileté členky dívčích kapel, jak spoře oděné skotačí ve světle reflektorů. Podle průzkumu z roku 2019 každý čtvrtý heterosexuál do čtyřiceti let nemá žádnou sexuální zkušenost, grafy však zároveň ukazují rozkvět filmů pro dospělé.

Specialita na mezikulturní komunikaci Kiyoshi Matsumoto se na tyto rozpory podíval a objevil sedm zajímavostí o intimním životě Japonců, které vás mohou překvapit.

Práce

Japonci jsou proslulí svým workoholismem. 22 % zaměstnanců tráví v práci přes 50 hodin, 12 % dokonce dvakrát tolik. Přitom má jejich pracovní týden 40 hodin. Proč se takto dobrovolně týrají? „Je to začarovaný kruh. Mnoho mladých lidí vzpomíná na to, jak jejich otec pracoval a matka se starala o domácnost. Byli osamocení a smutní. Manželství je tedy pro ně raději druhá možnost. To ale znamená, že když jste svobodní a nemáte koníčky, více pracujete. A když pak navážete známost, více pracujete, abyste uživili rodinu,” říká Matsumoto.

Sociální vztahy

„Lidé zde nejsou příliš v kontaktu. Navázat přátelství? To je výzva,” vysvětluje odborník. „Japonci vynikají v sociálních interakcích, když mají jasně definované role, kde panují určitá pravidla. Ale aby se dva cizinci začali bavit ve frontě v obchodě s potravinami? To je tak hypotetické jako temná hmota,” směje se.

Syndrom celibátu

S tímto problémem souvisí i hledání partnera. Jak ukazuje průzkum z roku 2011, 61 % svobodných mužů a 49 % žen ve věku 18 až 34 let nemělo žádný druh romantického vztahu. Zároveň třetina lidí mladších 30let nikdy nerandila. Anketa Japonské asociace pro plánování rodiny v roce 2013 navíc odhalila, že 45 % žen ve věku 16 až 24 nemělo zájem o sexuální kontakt nebo jím opovrhovalo. Více než čtvrtina mužů se cítila stejně.

Zdroj: Youtube

Pornografie

Avšak libido je pro náš druh přirozené. Jak se nevázat, ale ukojit touhu? Kiyoshi Matsumoto přichází se třemi možnostmi. První jsou filmy pro dospělé, jejichž oblíbenost rok od roku roste do takové míry, že experti mluví o problému.

Prostituce

Druhým způsobem je prodejná láska, která má na ostrově dlouhou historii. Monogamie je zde považována za méně důležitou, a i dnes je pro japonského muže snadné „vypustit páru” kdykoli a kdekoli potřebuje. Navzdory zákonu proti prostituci z roku 1956 tento průmysl vydělává odhadem 2,3 bilionu jenů ročně.

Fetiše

I přestože se Japonsko na první pohled prezentuje jako puritánské, i zde vládnou různé fetiše od svazování, po hry s jídlem. Například až v 90. letech minulého století byl vydán zákon o zákazu prodeje použitého spodního prádla v automatech. Zároveň ministerstvo školství vydalo formální prohlášení, v němž vyzývalo školačky, aby si podobným způsobem přestaly přivydělávat.

Zdroj: Youtube

Voyeurismus

Až letos Japonsko začalo kriminalizovat voyerismus, jenž byl označován za běžnou součást života cestujících metrem. Dokonce existovaly webové stránky a kluby, které nabízely tipy, jak se dotknout nebo vyfotit svůj objekt zájmu, a přitom se vyhnout přistižení.

Zdroje: www.theguardian.com, www.mainichi.jp, www.magazin.pluska.sk, www.factsanddetails.com, www.en.wikipedia.org, www.unherd.com