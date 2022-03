Japonský kámen smrti se rozlomil. Je to špatné znamení pro svět, zní věštba

Japonský kámen smrti Sesšó-seki

Foto: Profimedia.CZ

Můžeme si stokrát říkat, že na pověry už dneska nikdo nevěří; pravda je, že když se nám rozbije zrcadlo nebo ve tmě zahouká sýček, pokusí se o nás stísněný pocit. Neměli bychom se proto divit, že se v japonském městě Nasu počátkem března strhla hotová panika, když se zničehonic rozlomil místní památný kámen smrti. Byl v něm prý zakletý zlý démon, který se nyní dostal zpět na svobodu.

Město Nasu leží v prefektuře Točigi na ostrově Honšú a obklopuje ho sopečná krajina, z jejíchž strání dodnes místy unikají jedovaté plyny. Právě na jednom takovém pekelném svahu leží i kámen zvaný Sesšó-seki, který podle pověsti zabije každého, kdo se ho dotkne. Legenda se zřejmě zrodila v souvislosti se sirnými výpary, jež v těchto místech v minulosti usmrcovaly ptáky letící příliš blízko nad zemí. Místní obyvatelé logicky usoudili, že kde bez zjevné příčiny umírají ptáci, tam nebude bezpečno ani pro člověka.

Krásná žena s duchem lišky

Je nicméně pozoruhodné, že tu hlavní smrtící sílu přičetli na vrub jednomu určitému kusu sopečné horniny. Pověst sahá až do 12. století, kdy v Japonsku vládl císař Toba. Tehdy prý v kraji řádila mýtická devítocasá liška, která se vtělila do atraktivní a chytré mladé ženy jménem Tamamo-no-mae. V lidské podobě pak sváděla muže a vraždila je. Díky své neobyčejné kráse se vetřela do přízně samotného císaře, jen aby se následně pokusila zabít i jeho. Spiknutí však bylo odhaleno a kurtizána s vražednými choutkami byla popravena pod vrcholem sopky. Její tělo se v tu chvíli přeměnilo v kámen a zlý duch v něm zůstal uvězněn.

Pinterest

Přestože se později proslýchalo, že liščího démona z kamene vymýtil jeden moudrý mnich, legenda je v okolí Nasu dodnes velmi živá. Nikdo nechce zkoušet na vlastní kůži, zda je na smrtící pověsti kamene něco pravdy, a hornina tak leží po dlouhá staletí v podstatě netknutá, obepínaná pevným lanem.

Démon na útěku

Na začátku letošního března se však kámen rozlomil na dvě části, přičemž se přetrhlo i lano. Návštěvníky památného místa to pochopitelně vyděsilo. Jako by šlo o znamení, že se zlému duchu devítiocasé lišky podařilo osvbobodit a bude opět škodit světu.

Podivnou událost shrnuje anglické video:

Zdroj: Youtube

Z pohledu geologie se ovšem o žádné působení temných sil nejedná. Na kameni se prý už před šesti lety objevila prasklina, která se vinou zatékající dešťové vody zvětšovala, až hornina docela praskla. Jednoduše řečeno, ani kámen není věčný, pokud je vystaven erozi.

Vedoucí místní skupiny dobrovolnických průvodců Masaharu Sugawara vyjádřil nad rozlomeným kamenem smrti lítost. "Byl to symbol naší oblasti, ale chápu, že příroda si zkrátka zvolila vlastní cestu," uvedl pro místní tisk. Zástupci města Nasu si nyní kladou za cíl legendární Sesšó-seki zrekonstruovat do původní podoby, aby sem turisté měli pořád za čím jezdit. Kdoví, třeba se jim tím i podaří zahnat ducha děsivé lišky zpátky do skály.

Zdroje: https://mymodernmet.com/, https://www.theguardian.com/, https://www.nytimes.com/