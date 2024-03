Slyšeli jste někdy o tajemném Japonském zenovém horoskopu? Většina lidí zná pravděpodobně jen ten náš, nebo ten čínský. Jste Třešeň, Měsíc, nebo Lotosový květ? Zjistěte o sobě něco nového prostřednictvím zenových hvězdných znamení.

Astrologie je úžasná magická věda a skvělý nástroj, který nás učí, jak porozumět světu duchovnímu i světskému. Pomáhá nám pochopit lidské povahy, děje v přírodě i v samotném vesmíru. Čtení z hvězdného nebe se věnovalo lidstvo již v pradávných dobách a na různých místech světa.

Nejinak tomu bylo v Asii. V čínském horoskopu určuje vaše znamení rok, který je nejdůležitější indicií. V japonském horoskopu je zásadní datum narození, tedy den a měsíc. Hvězdných znamení je na rozdíl od našeho horoskopu pouze jedenáct.

Želva (19.1. – 14.2.)

Želvy bývají pomalé, což je jim celý život vyčítáno jejich okolím. Na první pohled mohou tito jedinci působit jako nudní patroni, ale opak je pravdou, protože jsou to velmi sečtělí a spolehliví lidé. Zrozenci Želv kolem sebe šíří klid a pohodu. Jen tak někomu nevěří, proto je chrání jejich krunýř, ale pokud si vás k pustí k tělu, zjistíte, že je s nimi velká legrace.

Třešeň (15.2. – 20.3.)

Krásný růžový strom Sakura symbolizuje povahu těchto jedinců. Tito lidé jsou něžní a citliví jako samotné kvítky japonské třešně. Pro někoho je to ale příliš sladký obrázek. Zrozenci Třešně mají spoustu pozitivní energie, jsou aktivní a příliš dlouho nikde neposedí. Někdy se pletou do věcí, do kterých jim nic není.

Slunce (21.3. – 29.4.)

Zrozenci Slunce jsou jedním z nejpozitivnějších znamení japonského horoskopu. Jejich optimismus často sklouzává až k naivitě a idealismu, proto tito lidé často narazí a spálí se. Ostatní se je snaží občas využívat. Naštěstí jsou v tomhle tito jedinci nezdolní a nenechají si ničím zkazit náladu. Jejich vnitřní nastavení jako by neslo motto: „Zítra vyjde slunce znovu.“

Bambus (30.4. – 4.6.)

Lidé zrození ve znamení Bambusu jsou neskutečně flexibilní. Možná až moc, protože je to ten typ, kam je postavíte, tam je najdete. Proto občas ztrácí sami sebe a nemají nastavené hranice. Tito citliví lidé jsou také velice inteligentní. Mají značnou výhodu v tom, že dokážou rychle vyhodnotit danou situaci, a podle ní i v krizové situaci aktivně reagovat.

Buvol (5.6. – 6.7.)

Pracovitý Buvol si potřebuje vždy najít práci, která ho bude bavit a motivovat. Jsou to paličáci, kteří neskončí, dokud danou věc neudělají. Proto v ní tráví hodně času. Tito zrozenci jsou zodpovědní, v práci jsou obdivováni a respektováni za své nasazení. To ale nemusí ocenit partneři, rodina a jejich děti, protože sklouzávají k tomu, že preferují práci před soukromým životem.

Lotosový květ (7.7. – 1.8.)

Lotosový květ pluje na vodní hladině a nechává sebou pohupovat stejně jako jejich zrozenci. Ti jsou totiž permanentně zasnění někde mezi nebem a zemí. Ostatní umí okamžitě okouzlit svým šarmem a elegancí. Nejen, že jsou tito lidé okouzlující navenek, ale jsou nádherní i svou duší. Mimořádně citliví a empatičtí jedinci neváhají přispěchat na pomoc komukoli, kdo to potřebuje.

Japonský most (2.8. – 27.8.)

Tito lidé jsou fascinováni tajemnem a mystikou. Přemýšlejí nad spoustou nezodpovězených otázek v oblasti nevysvětlitelných a nadpřirozených jevů. Umí se ale lehce vrátit od svých úvah zpátky na zem, na které stojí pevnýma nohama. Jejich blízcí vědí, že se na ně mohou naprosto spolehnout, a vždy se jim dostane pomoci. Zrozenci Japonského mostu jsou upřímní a kreativní.

Oblázek (28.8. – 10.10.)

Znamení Oblázku milují své přátele a společnost. Rádi se smějí a baví. Lidé je mají opravdu rádi, protože jsou to upřímní a zábavní jedinci. Vždy ochotně vyslechnou druhé a poradí jim. Jsou spolehliví a mluví vždy narovinu, toho si váží jejich blízcí, protože vždy vědí, na čem jsou a jak se věci mají. Zároveň mají u ostatních lidí autoritu.

Císař (11.10. – 18.11.)

Císař se cítí být tak trochu jinde než druzí lidé. Konkrétně má pocit, že je něco více než ostatní, ale dokáže toto své přesvědčení úspěšně skrývat. Občas se ve své samolibosti nemohou ovládnout a pak kritizují bez servítek druhé. Je to škoda, protože pokud na sobě tito zrozenci zapracují, mohou plně využít svého potenciálu a dokázat velké věci, na které mohou být právem pyšní.

Císařovna (19.11. – 26.12.)

Hvězdné znamení Císařovny potřebuje žít v páru. Neumí žít sami se sebou, cítí se pak velmi osamělí, a proto potřebují všechno v životě prožívat se svým partnerem. Pokud najdou svou druhou polovičku, plně se jí oddají, podporují, pomáhají a vše dělají společně. Tito lidé mají velký smysl pro morálku a spravedlnost. V životě vědí naprosto přesně, co chtějí a dosáhnou toho.

Měsíc (27.12. – 18.1.)

Tajemní zrozenci měsíce působí chladně, protože si dávají velký pozor na to, koho si k sobě pustí a komu se otevřou. Jejich záhadnost ostatní sice přitahuje, ale právě kvůli jejich opatrnosti netuší nikdo, na čem u nich vlastně je. Pracovití a pilní měsíční lidé jsou přísní na sebe i na druhé. Navzdory tomu jsou to ale empatičtí a citliví jedinci, kteří nepokazí žádnou zábavu.

