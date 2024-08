Externí autor 28. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Připravte se na výlet do světa české filmové klasiky a ponořte se s námi do příběhu plného humoru, absurdity a nezapomenutelných hlášek. Tahle hádanka prověří vaše znalosti jednoho z nejoblíbenějších českých snímků všech dob. Poznáte ho jen podle fotky?

Český film je pokladnicí nezapomenutelných děl, která diváky baví už desítky let. Mezi nimi vyniká snímek, který se stal kultovní klasikou a dodnes rozesmívá diváky všech generací. Pojďme společně otestovat vaše znalosti.

Miluje ho celá země

V centru dění stojí osobnost fiktivního českého génia, jehož jméno nese i samotný film. Tohoto všestranného vynálezce, filozofa a umělce ztvárnil nezapomenutelný Zdeněk Svěrák. Děj filmu se odehrává na počátku 20. století v Rakousku-Uhersku a rozkrývá nečekaný životní příběh, odhaluje rozsah a obsah díla a umisťuje protagonistu do historických souvislostí. Vyprávění začíná v liptákovské světničce, skončí pak trpkým nepochopením okolí našeho hrdiny a koncem starých časů – počátkem 1. světové války.

Samotní tvůrci Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak měli obrovské dilema, zda film vůbec natočit. Důvodem jejích váhání bylo to, že skutečnou podobu hrdiny nechtěli nikdy odhalit. Zvažovali dokonce i možnost natočit celý film z pohledu první osoby.

„My jsme od toho záhy upustili, protože jsme si řekli, že tohle by stačilo na krátký nebo na středometrážní film, protože udělat celovečerák o někom, koho nevidíte, to by divák neschválil. Říkal by si: Ale jak vypadal? Jinak by to asi musel být neznámý hlas, aby splnil tu autentičnost. Ne Hrušínský nebo Kemr,“ nechal se slyšet Svěrák.

Hlášky vám napoví

Už tušíte, o jaký film se jedná? Možná vám mohou s odhalením pomoci i tyhle nezapomenutelné hlášky:

- „Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních sto let byl český velikán (…)! Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat…"



- „Tyrš, ten říká: Přeskoč, přelez, ale nepodlézej! Já říkám- –můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej.“



- „Dobrý den, doktore Holube. Jedete letos zase do Afriky?“ „Doma bude! Už se narajzoval dost.“

- „Přetrhal jste mi telegrafní dráty!” „Zkuste to bez drátů, drahý Marconi.”

Jako hodina dějepisu

Film vznikl v roce 1983, režie se ujal Ladislav Smoljak, který spolu se Zdeňkem Svěrákem vytvořil nezapomenutelnou dvojici stojící za celým fenoménem hlavního hrdiny. Zajímavé je, že film přispěl k popularizaci české historie a kultury.

Skrze postavu hlavního hrdiny se diváci seznamují s různými aspekty českých dějin, byť často v humorné a nadsazené formě. Ve snímku jsou tak k vidění čeští velikáni jako Luděk Marold, Viktor Kaplan, Jaroslav Vrchlický, Jan Kubelík, František Křižík, Karolína Světlá, Josef Václav Myslbek, Antonín Dvořák nebo dr. Emil Holub. Z historického hlediska se skutečně všechny tyto postavy mohly setkat na jedné ulici.

Poznali jste?

Pokud jste film poznali už na začátku, gratulujeme! Pro ty, kteří stále tápou, prozradíme, že se jedná o legendární snímek Jára Cimrman ležící, spící. Film, stejně jako celý fenomén Járy Cimrmana, zůstává jedním z nejoriginálnějších a nejoblíbenějších počinů české kultury. Tak neváhejte, a film si dnes večer pusťte a připomeňte.

