Před pěti lety se stal jeden do té doby běžný mechanik velmi šťastným člověkem. Podařilo se mu totiž náhodně najít v kontejneru v Connecticutu umělecké dílo. Ukázalo se, že jeho hodnota dosahovala milionů. Šlo totiž o životní dílo Francise Hinese, téměř zapomenutého abstraktního expresionisty.

Mechanik Jared Whipple nalezl v kontejneru na opuštěné farmě stovky uměleckých děl. Neznalý jejich hodnoty si vzal díla domů s tím, že je použije jako halloweenskou výzdobu svého krytého skateparku. Jenže díla měla daleko větší cenu, než aby posloužila jako vhodné dekorace.

Kdo byl Francis Hines?

Americký expresionista Francis Hines (1920-2016) byl americký umělec známý svými velkoplošnými díly zabalenými do veřejných obalů. Možná i proto se mnoho jeho obrazů a kreseb nalezlo v roce 2017 v tomto kontejneru, aby byly po pěti letech znovu vystaveny.

V kontejneru tak bylo nalezeno životní dílo tohoto abstraktního expresionisty.

Hines se narodil ve Washingtonu, D. C. a po dokončení umělecké školy sloužil za druhé světové války ve fotoprůzkumné jednotce vojenské armádní rozvědky. Po válce se pak přestěhoval do New Yorku, kde pracoval jako umělec na volné noze a věnoval se komerčnímu umění. Když se oženil, přestěhovali se i s manželkou do Connecticutu, kde Hines pracoval jako hlavní reklamní umělec ve velkém obchodním domě G. Fox & Co. V pronajaté stodole si přitom vybudoval velký ateliér, kde rovněž svá umělecká díla skladoval. Ateliérů si pronajal postupně více. Nakonec zemřel v roce 2016 ve věku 96 let, přičemž své celoživotní dílo zanechal ve své stodole. Od té doby bylo jeho dílo z velké části zapomenuto.

Nález ve stodole

Nálezce jeho děl, Whipple, se o Hinesově umění dozvěděl od svého přítele George Martina, který připravoval onu stodolu k prodeji. Když tam Whipple přijel, našel kontejner napěchovaný stovkami uměleckých děl. Některá byla velmi špinavá, jiná pokrytá plastickými obrazy. Přestože mechanik umění nerozuměl, poznal, že se jednalo o celoživotní umělecká díla naházená do popelnic a mířící na skládku.

"Během chvíle jsme se rozhodli, že část sbírky by měla žít dál," řekl Whipple, který si později na některých obrazech všiml známého motivu: "Podařilo se mi vytipovat mnoho skrytých částí auta a všiml jsem si, že některá díla mají biomechanický motiv." I proto, že měl k tématu blízko, si díla odnesl domů.

Poté, co si umělcovo dílo nastudoval, rozhodl se kontaktovat Hinesovu rodinu, jež mu nakonec dovolila, aby si dílo ponechal. Mechanik se tak dostal do kontaktu s uměleckým světem, a i díky němu byla díla v loňském roce vystavena v galerii v Southportu v Connecticutu.

Jak je vidět, skládky, popelnice a kontejnery na odpadky často vydávají umělecké poklady - a podivnější než fiktivní umělecké příběhy. Pro Whippla je umělecké Hinesovo umělecké dílo skutečným pokladem i v jiném smyslu, nasměrovalo totiž jeho život na novou cestu. Navíc na výstavě pak byly Hinesovy obrazy nabízeny za 12 500 až 20 000 dolarů za kus, takže celá sbírka by tak mohla mít milionovou hodnotu.

Nepodceňujte kontejnery!

