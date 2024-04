Dnes 73letá držitelka dosud nepřekonaného světového rekordu dala atletice své srdce a zůstala věrná stadionu, kde začínala. Její sportovní úspěchy nejspíš znáte, ale víte, jak se naše vynikající sportovkyně dostala na běžecký ovál? Co jí atletika dala, co vzala? Podívejme se krátce na její život.

Přemluvena

Rodným městem naší rekordmanky Jarmily Kratochvílové je Golčův Jeníkov, a den, kdy se stala jeho „občánkem“, 26. leden 1951. Dalo by se předpokládat, že se sportu věnovala od malička, ale není tomu tak. Jako holčička trávila čas po škole dováděním s ostatními dětmi venku. Pravda, předběhla každého kluka, ale ani ve škole tělocvikáři nemluvili o výjimečném sportovním talentu.

Po základní škole studovala gymnázium v blízké Čáslavi, a tam ji její kamarádka, spolužačka, více než rok přemlouvala, ať s ní chodí na atletiku. Jarmila byla totiž i bez tréninku na škole v atletických disciplínách lepší než ona. Na ovál stadionu Slavoj se tak dostala až někdy kolem sedmnácti let. Tam si jejího talentu všimnul tamní trenér, bývalý podplukovník z čáslavské posádky Miroslav Kváč, kterého po osmašedesátém vyhodili z armády. Ten, který ji později dovedl k úspěšné sportovní kariéře.

Za světovým rekordem

Paní Jarmile tak začala „sportovní dřina“. Vstávala ve čtyři ráno, aby stíhala tréninky před školou a později zaměstnáním, a odpoledne mířila znova na stadión. Kromě toho za každého počasí běhala do kopců, v přírodě, cvičila v posilovně.

První úspěch se dostavil o pět let později. Musela si, obrazně řečeno, ihned pořídit vitrínku na medaile. Tu první, a hned zlatou, získala v halovém mistrovství ČSSR v běhu na tři sta metrů. Přibývaly další, jak z halových mistrovství domácích, evropských, tak ze stadionových drah. Na Olympijských hrách v Moskvě (1980) si po „své“ čtyřstovce doběhla pro stříbro, medailistkou se stala později i jako štafetářka.

O svých medalilích paní Jarmila vypráví na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Cenným kovem pro paní Jarmilu jsou medaile z Mistrovství světa v atletice v Helsinkách (1983). Tehdy si tam rekordním časem vybojovala zlato v běhu na čtyři sta metrů, a spolu s východoněmeckou atletkou Maritou Kochovou byla jediná, která nepřekročila 48 sekund. Pro zlato si už tehdy držitelka národních rekordů na 100, 200, 400 a 800 metrů doběhla v běhu na osm set metrů. V osmistovce se krátce před tím na závodech v Mnichově stala světovou rekordmankou. Její fenomenální čas 1:53,28 dosud nebyl překonán.

Na následujícím videu se můžete podívat, jak zaběhla legendární osmistovku:

Zdroj: Youtube

Čtyřicet jedna let držela světový rekord v halovém běhu na 400 metrů (49,59 sekund). O pouhých 35 sekund ji překonala a o tento titul připravila loni Nizozemka Femke Bolová. Nepřipravila ji však o nepsaný rekord, tedy že tento čas z Milána z března 1982 je nejdelším nepřekonaným běžeckým světovým rekordem v atletice.

Prostřednictvím následujícího videa se můžete podívat na vítěznou čtyřstovku v Helsinkách:

Zdroj: Youtube

Vzala jí, dala jí…

Každý vrcholový sportovec ví, že za úspěchy stojí dřina a odříkání. Velké sousto z krajíce „sebezapření“ si ukousla i paní Jarmila. Musela si odepřít „zábavu“, ani ne snad proto, že by si nenašla chvilku času, ale považovala kulturní sály za zdroj „bacilů“, respiračních onemocnění.

I pouhá rýma či kašel by ji omezily v intenzivním tréninku. Ač nějaký ten milostný románek zažila, nevydržel. Lépe řečeno neustál ho její partner, který měl o vztahu jiné představy, než jen sledovat svou lásku na stadionu. Nikdy se nebránila mít rodinu a děti, ale nalézt si životního partnera ji osud nedopřál.

close info YouTube / YouTube zoom_in Legendární rekordmanka dala atletice své srdce

Bere to jako život, který si vybrala, do kterého ji nikdo nenutil. Bylo to její rozhodnutí a nelituje. A co jí atletika dala? Pomineme-li „přízemní“ tří tisíce tehdy československých korun, které dostala za Helsinky, je to hlavně a hlavně radost.

„Strasti“, které musela podstoupit, aby se dostala na „Olymp“ jsou jen pro jen nepatrným zlomkem. Díky atletice získala životní názor, dala jí odolnost, a tak se z ničeho nehroutí. Svou rodinu má v početném příbuzenstvu, neteřích a synovcích a „samotu“ nepociťuje.

„Džarmíla“

Naše několikanásobná česká sportovkyně roku i držitelka ocenění nejlepší sportovkyně Evropy „Džarmíla“, jak její jméno roztomile vyslovovali zahraniční sportovní komentátoři, jako trenérka dovedla k titulu juniorské mistryně Evropy na 200 metrů Hanu Benešovou, a skvělou běžkyni na 800 metrů a v této disciplíně až k mistryni světa Ludmilu Formanovou. Není nutné dodávat, že svou koučku nepředběhla.

Po maturitě s vyznamenáním pracovala Jarmila Kratochvílová jako účetní a dálkově začala studovat Vysokou školu ekonomickou. Po dvou letech její studia „přerušila“ atletika. K další škole ji „dotlačil“ její trenér. Nebyla to ekonomika, ale trenérství.

Po dokončení měla možnost uplatnit se v Praze, dala ale přednost stadionu, kde si poprvé obula své sprintérské tretry. Stala se spoluzakladatelkou tréninkového střediska mládeže, který byl bohužel v 90. letech zrušen. „Svůj“ čáslavský stadion ani tak neopustila a zcela zdarma se dál věnovala (převážně) holčinám, které měly o atletickou běžeckou disciplínu zájem.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Paní Jana při vyhlášení ankety Sportovec roku, kde získala ocenění za Oddanost sportu (2022)

Dnes je ředitelkou každoroční akce Běh městem Jarmily Kratochvílové. Účastnila se i charitativního Běhu pro paměť národa, mnoha běhů a akcí. Na svůj věk nevypadá a ani těch víc jak sedm křížků nepociťuje. A jak můžete vidět, „věk“ jí náramně sluší a dá se říct, že vypadá jak holčička.

Zdroje: www.idnes.cz, www.prozeny.cz, www.denik.cz, www.sportovnilisty.cz, www.ahaonline.cz, www.novinky.cz