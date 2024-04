Jaro je obecně počátkem nového života, probouzení. Ví to i naše tělo a po zimě se přirozeně zbavuje toxinů nahromaděných během zimy, aby i ono znovu nastartovalo činnost důležitých orgánů v našem těle. Můžeme mu pomoci, a nám může pomoci příroda, která nám nabízí celou kytici prospěšných bylinek.

Co věděly naše babičky

Jen úvodem se krátce vrátíme k Velikonocům. Víme, že se do tradičních nádivek dávala kopřiva a naše babičky věděly proč. Nebylo to jen pro chuť. Je to zázračná léčivá bylina, které se zahradníci zbavují jako nechtěného plevele. Zvláště účinné jsou její jarní lístečky plné minerálních látek. Ta nám jako první pomůže s jarní očistou organismu, zbavit nás škodlivých toxinů a usazenin v těle. Pročistí nám krev (a mužům prostatu), dodá tělu potřebné železo, které tělu chybí, a tak svěžest a energii. Kromě mnoha dalších léčebných a kosmetických účinků pomáhá při alergiích a ekzémech, odolávat stresu a fyzickému napětí.

Pro jarní detox stačí spařit pár lístků a popíjet jako čaj v průběhu dne. Není však vhodný pro dlouhodobé užívání.

close info Magdalena Kucova / Shutterstock zoom_in Čerstvé lístky stačí zalít horkou vodou, var ničí účinné látky

Skvělou očistu organismu na jaře nám může poskytnout březová míza, která má neuvěřitelně silné regenerační, očistné a omlazující účinky a obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů, zbavuje nás jarní únavy, čistí krev, posiluje imunitu… Získat ji není snadné, i když vám strom roste na zahradě, ale neméně dobrou službu nám poskytne čaj z rašících lístků. I ten má silné detoxikační účinky, které pročistí celé tělo a nastartuje organismus.

close info morisfoto / Shutterstock zoom_in Pro očistu těla jsou vhodné jen mladé lístky

Kromě mnoha dalších bylin nám krev pročistí řebříček, který navíc podporuje trávení a tím i hubnutí, nebo další z nechtěných plevelů – pýr. Trávení podporuje nyní hojně kvetoucí pampeliška neboli smetánka lékařská, která má, kromě jiných léčebných účinků, také diuretické, a tak přispívá k „jarnímu“ hubnutí.

close info teatian / Shutterstock zoom_in Čerstvé květy pampelišky necháme louhovat za studena či spaříme, lze přidat i list

Co věděly baby kořenářky

Nejen z pohádek víme, že babky kořenářky sušily bylinky a z nich míchaly různé léčivé směsi, které potřebné účinky násobily. Do svého jarního detoxikačního čaje si můžete přidat jetel, kvítky sedmikrásky či fialky, nebo pupeny jasanu. Ty navíc pomáhají udržovat krevní tlak a blahodárně působí na klouby. Svízel syřišťový vám pročistí nejen celý organismus, ale hlavně lymfatický systém a výrazně pomáhá ke snížení váhy.

close info cs.wikipedia.org zoom_in Svízel syřišťový má řadu blahodárných účinků

Bylinky nastartují očistu, podporují metabolismus, a tak nám pomáhají zbavovat se nechtěných tuků, usazených zvláště v oblasti břicha. A pokud nevěříte „zelenému“ z přírody, pomůže vám i „voňavé“ z kuchyně. Stačí třeba bobkový list, lépe řečeno dva, spařit je a nechat pět minut louhovat. Výluh podporuje trávení a má i další léčebné účinky. Pít ho můžete třikrát denně. Pro očistnou a hubnoucí kúru do něho můžete přidat skořici, která obsahuje antioxidanty a chrání tělo před poškozením buněk, podporuje trávení tuků, a tak hubnutí.

Ještě „troška“ koření

Nespravedlivě vůči mnoha dalším blahodárným kořením ještě zmíníme zázvor. Pomineme, že se také používá při nachlazení a posiluje imunitní systém, jak je všeobecně známo, pomáhá regulovat stresové hormony a jeho „zahřívací“ účinky značně nakopnou metabolismus. Kromě mnoha prospěšných látek obsahuje gingeroly, které stabilizují hladinu cukru v krvi a jsou klíčovými ke snižování hmotnosti. Pravidelná konzumace může významně snížit tělesnou hmotnost a procento břišního vnějšího i nebezpečného vnitřního tuku jak u žen, tak u mužů. U mužů s nadváhou bylo prokázáno, že zařazení zázvoru do jídelníčku navozuje pocit sytosti, což vede k menším porcím a tím k hubnutí.

Zdroje: nadeje-byliny.eu, www.g21-vitality.cz, www.novinky.cz, www.bezhladoveni.cz, www.ireceptar.cz