Externí autor 21. 5. 2024 clock 4 minuty

Znamení zvěrokruhu koexistují v harmonii se střídáním ročních dob. Konkrétní období je různým způsobem posiluje či oslabuje. Podívejte se, jaké starosti a zdravotní nepříjemnosti může zrozencům jednotlivých znamení přinést jaro – a to zejména s důrazem na vnitřní orgány.

Beran (21.3. – 20.4.)

Beran je zarputilé a tvrdohlavé znamení, které snadno vzplane a vrhne se do akce. Částí těla, kterou ovládá, je hlava. Na jaře může často trpět právě bolestmi hlavy až migrénami, případně výpadky schopnosti se soustředit. Nejlepší pro ně bude dopřát si odpočinek a alespoň kratší dovolenou, aby se dali do pořádku.

Býk (21.4. – 21.5.)

Částí těla, kterou ovládá znamení Býka, je krk. S jarními stresy jim hrozí ztuhlost šíje, ramen a horní části zad. Býkům prospěje jóga, meditace, cviky na uvolnění mysli i svalů. Z vnitřních orgánů je potrápí záněty v hrdle, kašel a možná ztráta hlasu.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci jsou spojeni s živlem vzduchu, jejich zásadním orgánem jsou plíce (párový orgán, stejně Blíženci sami jsou duální znamení). Je na místě obávat se na jaře alergií, chřipek a nejrůznějších zánětů dýchacích cest. Pokud je to alespoň trochu možné, měli by zvážit výlet do hor nebo k moři, změnu klimatu a pobyt na čistém vzduchu.

Rak (22.6. – 22.7.)

Rak je pečující znamení, které mohou potrápit bolesti žaludku, případně záněty bránice, pokud o sebe nebude dbát, bude potlačovat frustraci a stres. Raci potřebují pro své zdraví pravidelnou stravu, zejména lze doporučit lehké jarní saláty.

Lev (23.7. – 22.8.)

Zrozenci tohoto znamení bývají šarmantní a aktivní – a v případě jarního přepínání sil jim hrozí problémy se srdcem, případně bolesti zad. Pomalé protahovací cviky a zmírnění zátěže je pro ně základ, aby přečkali jaro ve zdraví.

Panna (23.8. – 22.9.)

Panna vládne oblasti břicha a trávicímu systému. Jako zemní znamení má sklony k puntičkářství a perfekcionismu, přičemž takto vznikající zátěž obvykle první odnese právě trávení. Panny by si zejména na jaře měly dopřát příjemné bylinkové čaje.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Orgánem pod nadvládou Vah jsou ledviny, další párový orgán ovlivňovaný duálním znamením. Ledviny jsou klíčové pro čištění organismu, takže je na místě pít dostatek vody a nepřetěžovat je přemírou cukru a soli, která ohrožuje jejich správné fungování.

Štír (24.10. – 22.11.)

Štírům lze doporučit různé uklidňující bylinné koupele, které jim obzvlášť na jaře udělají dobře. Nejrozumnější, co mohou udělat, je dávat si pozor na problémy se slinivkou, které by jim mohly zkřížit jejich nezřídka ambiciózní plány.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Střelci mohou v průběhu jarního období trpět na výkyvy činnosti jater. Nejlepší cestou, jak se vyhnout potížím, je omezit alkohol a vyhýbat se extrémně tučným jídlům. Tím si Střelci udrží svou jiskřivou aktivitu a zdraví.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozoroh je jedno ze znamení elementu země. Vládne kostem, nehtům, kloubům a zubům. Jaro je pro ně vhodným obdobím pro návštěvu zubaře, i kdyby jen kvůli prevenci. Stejně tak krom manikúry se hodí jídelníček s dostatkem vápníku. A pozor na úrazy, když s teplejším počasím vyrazíte do přírody.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáře možná dostihnou problémy s nízkým tlakem, anémií a obecně krevním oběhem. Potřebují se najíst v klidu a hlídat si vyváženou stravu, na což pro svou roztěkanost často zapomínají.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Ryby jsou jemné, citlivé, zasněné a intuitivní. Ovšem jarní zátěž může rozhodit celou jejich nervovou soustavu. Je potřeba, aby zrozenci tohoto znamení nezanedbávali psychohygienu a nevynechávali návštěvy u terapeuta, pokud nějakého mají.

