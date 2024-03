Život je plný změn, někdy je člověk dole a jindy nahoře. V těchto měsících by si ale dvě znamení zvěrokruhu měla dávat obzvlášť pozor, protože se u nich schyluje k velkému maléru. Znáte někoho z nich?

Hvězdy naznačují, že by tito dva zrozenci mohli mít v následujících měsících smůlu. Riziko je spojené s jejich špatným rozhodnutím, které by mohli v tomto ohledu udělat. Pokud se však otevřou změně, mohou katastrofě elegantně předejít.

Rak (22. června – 22. července)

Pro citlivé Raky může být jaro velmi důležitým obdobím. Velké změny mohou tito lidé očekávat jak v rodině, tak ve svých milostných vztazích. Bude důležité si vyjasnit nějaké věci mezi členy rodiny.

Mezi jednotlivými členy totiž visí nedořešené téma, které je velice důležité. Bylo by dobré zažehnat pohromu, urovnat vztahy a usmířit se. V tomto ohledu budou muset Raci zapomenout na svou jemnou povahu.

Budou totiž potřebovat sebevědomí, rozhodnost a ráznost. Pokud by to nevzali do svých rukou, mohlo by dojít v rodině ke zbytečnému konfliktu, který by narušil veškeré rodinné vztahy.

Nebude to sice nic příjemného, ale je to nevyhnutelné. Objeví se naděje na nový začátek. Ten může symbolizovat sňatek, narození dítěte, odchod milované osoby nebo úmrtí v rodině.

Je důležité se emocionálně opřít v období změn a nejistot o své blízké. Zásadní pro tyto zrozence bude naučit se vyjadřovat své pocity a komunikovat. Lépe pak zvládnou stresující situace.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Kozorohy bude čekat velmi akční jaro. Mohou se začít připravovat na změny v oblasti svojí kariéry. Zajímavé věci se budou na jaře odehrávat i na poli jejich osobního růstu.

Čekají je situace, které budou mít významný dopad na jejich životní dráhu a profesi. Bude na místě se na to připravit a odevzdat se tomuto procesu. Tyto události se mohou týkat povýšení, pracovní příležitosti v zahraničí, nebo úplné změny povolání.

Nalaďte se na své vnitřní já a na to, co chcete vy. Když budete přesně vědět, jakou si pro sebe přejete budoucnost, může se vám začít plnit. Bude pro vás snadnější se rozhodnout až dojde na novinky a lámání chleba.

Tito jedinci se potřebují rozhodovat podle svých osobních hodnot, ale neměli by se bránit změnám, protože ty je povedou k osobnímu i profesnímu rozvoji.

Někdy je těžké přijmout něco nového a neznámého. Bude potřeba zapomenout na strach a sebrat veškerou odvahu, aby si tuto jedinečnou příležitost nenechali ujít.