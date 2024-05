Externí autor 5. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Jaro Slávik je divákovi známý především jako porotce ze soutěže Česko Slovensko má talent. Má ale mnohem širší záběr, přátelské vztahy udržuje s řadou celebrit světového formátu. Není divu, že se o něj média zajímají. V poslední době také proto, že výrazně zhubl a nechal si transplantovat vlasy.

Jaroslav Slávik, kterému nikdo neřekne jinak než Jaro, studoval na Vysoké škole múzických umění ve slovenské Bratislavě. Na konci devadesátých let působil jako výkonný ředitel gramofonového vydavatelství EMI na Slovensku, které dovedl k historicky největšímu úspěchu. A to byl do té doby jejím nejmladším ředitelem.

V EMI pak přezval i pobočku ukrajinskou, které šéfoval dva roky a osm let vedl také Warner Music ve Vídni, kde se nacházela její východoevropská odnož. Na Slovensku pak také působil na pozici vedoucího centra výroby a vývoje na Markíze.

Ve svých devětadvaceti letech se mu podařil velká věc. Objevil Ruslanu, což byla ukrajinská zpěvačka, která vyhrála Eurovizi. Jako manažer zastupoval švédského zpěváka Basshuntera a v kontaktu je s takovými zvučnými jmény světového hudebního pole, jako jsou Arash, Ville Vallo, Anastacia, Phil Collins, Shaggy, Sean Paul a nebo Natasha Bedingfield.

Vyplul napovrch skandál z mládí

„Myslím, že jsem vzorovou ukázkou telebrity. Jsem populární mezi lidmi, mezi kterými jsem populární být nechtěl. Jsem populární díky své přítomnosti v talentové soutěži a ne díky těm dvěma desetiletím práce na své kariéře. Domnívám se, že moje popularita skončí několik týdnů po posledním účinkování v televizní show,” okomentoval své dosavadní působení pro web Musicserver.cz.

Talentovou soutěží měl Slávik na mysli Česko Slovensko má talent, kde byl jako porotce od roku 2010. Od té doby se o něj začala velmi zajímat média a samozřejmě přišel skandál. Vyšlo napovrch, že v osmnácti letech natočil dva pornografické snímky s gay tématikou. Samotný Slávik se k celé věci vyjádřil pro deník Instinkt.

„Všichni touží, abych dal najevo výčitky svědomí a upřímnou lítost. Samozřejmě, že se tím, co jsem tehdy natočil, nijak nechlubím, nejsem na to ani trochu pyšný, ale na druhou stranu jsem nikoho neokradl, nezranil ani nezabil. Byl jsem mladý, svobodný a udělal jsem hloupost,“ řekl tehdy slovenský producent a dodal, že se setkal i s vydíráním ze strany jiného média.

Prozatím poslední věcí, která se v souvislosti se Slávikem veřejně řeší je jeho viditelný úbytek na váze a jeho nová kštice. Slovenský web Plus 7 dní přišel s informací, že Slávik v minulém roce nevycházel téměř dva měsíce z domu, a tak se začalo spekulovat, zda není nemocný. Producent ale obratem všechny domněnky vyvrátil.

Za jeho změnou není žádná nemoc a vypadá skvěle

„Nic se mi nestalo, jsem úplně zdravý. Nemám zlomenou nohu a ani rakovinou vás nepotěším,“ cituje Slávika web. Přiznal ovšem, že nějaký neduh ho trápil, blíže ho ovšem nespecifikoval. Nicméně prozradil, že se v poslední době necítil dobře, a to hlavně kvůli tomu, jak vypadal. „Člověk se dostal do věku a začíná se o sebe starat, aby se sám sebe neleknul v zrcadle. Respektive zrcadlo mi přestalo být dostatečně široké. Byl jsem doma a nepapal, protože se mi nechtělo,” okomentoval svůj úbytek váhy Slávik, který vzápětí dodal, že kolik zhubl netuší, protože se nevážil.

Není to ale jediná viditelná změna, kterou producent a manažer prošel. Diváci ho byli zvyklí vídat s hustým porostem vousů a naopak s naprosto holou hlavou. To už od jisté doby ovšem neplatí, Slávik se totiž rozhodl podstoupit transplantaci vlasů. Na veřejnost se tato informace dostala ale až s odstupem, protože ji on sám nikde nefiltroval. To, že prošel touto proměnou se ukázalo až poté, co fotografie zveřejnila klinika, které se svěřil do péče.

Slávikovi nová hříva velmi sluší, a i v kombinaci s úbytkem váhy slovenská „telebrita“ omládla. Na to, jak se proměnil se můžete podívat v naší galerii.

