Napadlo by vás, že obávaný kat talentové soutěže a producent Jaro Slávik je ženatý? Roky se objevuje v obležení krásných žen, a přitom má doma takovou krásnou manželku.

Podle webu Prima ženy Jaro Slávik se svou manželkou Andreou Schmidtovou nejprve chodil na střední školu, pak se tahle krásná brunetka stala jeho první láskou a nakonec si ji vzal za manželku. Jejich manželství přestálo i pár skandálů, včetně toho, kdy vyšlo najevo, že producent točil v mládí filmy pro dospělé…

Stříbrná svatba

Je pravdou, že se Jaro Slávik ke svému prohřešku přiznal. A také nezapomněl dodat, že na tuhle svoji chybu rozhodně není pyšný, ba naopak. Tenkrát mu bylo osmnáct a manželka prý o všem věděla. Ať je to jak chce, rozhodně se s touto situací dokázala vyrovnat s nadhledem. Manželé v loňském roce dokonce oslavili stříbrnou svatbu a mají dva, dnes již dospělé syny.

Jediná láska mého života

Před pár lety o své manželce pro magazín LP-life.cz řekl: „Je to jediná láska mého života. Nejlepší člověk v mém světě.“ A také nezapomněl dodat, že nejdůležitější v životě je umět se dobře oženit. Něco na tom bude, protože jeho žena je nejenom sympatická a krásná, ale také očividně velkorysá.

Výjimka na veřejnosti

Společně se na veřejnosti téměř neobjevují. Jak Slávik v jednom rozhovoru přiznal, své soukromí si celkem dost střeží. Jenže před několika lety udělali manželé výjimku a objevili se v jedné zábavné soutěži. Že má jeho žena smysl pro humor, potvrdila i úkolem, který pro něj vybrala. Jak uvedl web Extra.cz, Jaro měl přiřadit správná jména k několika Jack Russell teriérům.

„Můj manžel si nepamatuje jména, častokrát ani tváře, někdy nám to způsobuje problémy. Ale zase docela dbá na detaily, tak já bych mu věřila," řekla tenkrát Andrea navzdory jeho protestům. „Máme doma psa, ale už jsem zapomněl, jak se jmenuje a vlastně i jak vypadá. Máme ještě doma psa?" vtipkoval Slávik. „Je úplně jedno, jak pojmenujete Jacka Russella, protože ať na něj zavoláte jakkoliv, on stejně nepřijde. Děkuji ti za tuto úlohu, lásko moje, miluju tě," řekl Jaro a poslal své ženě vzdušný polibek.

Fanoušek své manželky

Když se Jaro Slávika v rozhovoru pro LP-life.cz zeptali, zda je jeho žena jeho fanynkou, odpověděl, že on je fanouškem své ženy. Vlastně se tomuto vyjádření ani nelze divit. Jeho žena vypadá ve svých letech stále půvabně a nejspíš je tím typem člověka, na kterého se on jako velmi vytížený člověk může stoprocentně spolehnout.

Co má společného s Bradem Pittem

Zmíněné Slávikovy potíže se jmény a tvářemi mají své opodstatnění. Porotce totiž trpí poruchou zvanou prosopagnosie a člověk, který ji zdědí, si nedokáže pamatovat tváře lidí v souvislosti s jejich jmény. Stejná porucha byla diagnostikována i Bradu Pittovi. A pokud jde o soutěž, oba manželé ji pojali s humorem a pobavili i své okolí.

Zajímavá proměna

Určitě jste si všimli, jak moc se Jaro Slávik v poslední době změnil. V loňském roce výrazně zhubl a dokonce si nechal nastřelit vlasy, takže dnes je z něj štíhlý muž s krátkým vlasovým porostem. Za léta, kdy jsme ho vnímali prakticky s holou hlavou, je to změna veliká. On sám přiznal, že chtěl vypadat dobře, a také cítil, že po zdravotní stránce mu bude lépe, když pár kil shodí. Jak je vidět, bylo to ku prospěchu věci. Ostatně vedle takové krásky, jakou má doma, se musí snažit...Jak Jarova manželka vypadá a jak jim to spolu sluší, se můžete podívat v naší galerii.

