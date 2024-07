Externí autor 6. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Je tomu už nějaká doba, co internetem proplul skandál, že Jaro Slávik natočil kompromitující videa, která se vůbec do povědomí veřejnosti dostat neměla. Hudební producent, manažer a scenárista si prošel peklem, dnes už o této věci ale mluví. A mluví i o tom, že si před padesátkou nadělil nové vlasy.

Byl to rok 2012, kdy se nenašlo snad jediné médium, které by se tímto skandálem nezabývalo. Jednalo se o několik videí, určené především pro pánské publikum. Tyto „filmy pro dospělé“ dnes s odstupem vnímá Slávik jako chybu a zpytuje svědomí.

„Přesvědčil mě Paľo Rusko, abych šel Peťovi Puškárovi pomáhat s politickou kampaní jako marketingová tvář. Byla to zapomenutá strana nějakých dezolátů. Nabídli mi 20 tisíc eur,“ vyprávěl v rozhovoru Slávik pro pořad K-Fun a dodává, že dodnes mu stále 5 tisíc euro dluží.

Po skandálu skončil na psychiatrii

V návaznosti na to na něj právě média vyšťourala jeho sexuální videa s gay tématikou, kde kromě něj účinkovali i jiní „známí fešáci“, jak je Slávik sám nazval. Uvedl, že tehdy ho označili za veřejného nepřítele a začali ho pronásledovat. To se samozřejmě neobešlo bez následků, Slávik se zhroutil a musel se jít léčit na psychiatrii.

Tyto pro něj těžké chvíle už jsou ale pryč, dnes o svém počínání mluví otevřeně, ačkoliv si je vědom, že už mu jeho filmové role nikdo neodpáře. „Kamarádi v té době chodili krást do Rakouska, ale já se bál. Albánci dělali drogy, zkoušel to i jeden můj kamarád, sebrali mu drogy a nezaplatili. Mně se naskytla ta možnost točit gay porno. Říkal jsem si, že ok, možná se mi naskytne i hetero porno, které by mě bavilo víc. Ale po dvou filmech jsem zjistil, že to není ta cesta,“ uvedl dnes devětačtyřicetiletý producent, který ale už za pár dní oslaví kulatiny.

Od tohoto mediálního humbuku už uplynulo dvanáct let, a tak měl hledač talentů a porotce populární soutěže Česko Slovensko má talent dost času na to si reputaci spravit a co více, hodit vše za hlavu a dívat se do budoucnosti. Co za hlavu ale nehodil, je její pokrývka. Řeč je o vlasech, které Slávikovi za léta prořídly a slovenská celebrita se s tím nehodlala smířit.

Dnes má na hlavě bujnou kštici

Vzhledem k tomu, že si už veřejným lynčem prošel, si nejspíše řekl, že pokud jej budou média soudit i za toto, zvládne to, A skutečně se tak stalo. Dokonce se objevily kladné a pochvalné reakce na to, jak mu celá tato záležitost prospěla a (skoro) padesátiletý Slávik nesmírně prokoukl.

Klinika, na které zákrok proběhl sama sdílela, že ji tento slavný umělec navštívil. Když se po nějaké době Slávik objevil na křtu kalendáře Simony Krainové, mnohým doslova spadla čelist, jak mu to slušelo.

I od tohoto rozhodnutí ale už uplynula nějaká doba, a tak dnes se už může pyšnit zase hojnou kšticí. Kromě Slávika z tohoto počinu má radost i jeho partnerka Andrea Schmidtová, která má nyní po boku vizuálně o deset let mladšího šviháka. Ostatně posuďte sami, jak Jaro Slávik po tomto zákroku skvěle vypadá.

