Jaromíru Hanzlíkovi je už přes sedmdesát let a dávno jsou pryč doby, kdy byl lamačem dívčích srdcí. I tak se ale v jeho životě objevila spousta krásných žen, v časech své největší slávy jich měl kolem sebe nesčetně. Které byly pro něj ty nejdůležitější?

Tento oblíbený herec se poprvé ženil velmi mladý. Bylo mu pouhých dvacet let a jeho vyvolenou se tenkrát stala zdravotní sestřička Jaroslava. Svazek manželský jim vydržel dvanáct let a vzešel z něj Hanzlíkův jediný syn David. Poté, co se manželé rozešli, padla Hanzlíkovi do oka o osm let starší herecká kolegyně.

Byla to Jana Brejchová, kdo mladšího Hanzlíka okouzlil, ovšem neobešlo se to bez problémů. Brejchová byla v tu dobu vdaná za Vlastimila Brodského a měli spolu už malou Terezku. Láskou k sobě zahořeli při natáčení slavného muzikálu Noc na Karlštejně a následovalo sestěhování. Ovšem poněkud bizarní.

Hanzlík se totiž nastěhoval do domácnosti, kde bydlel i Brodský. Žili tak společně pod jednou střechou i s dcerkou Terezkou, která je dnes také herečka. Až po čase došlo „odsunutému“ herci, že je to mezi Hanzlíkem a jeho ženou vážné a vyklidil pole. Třešničkou na dortu bylo, že v té době dokonce v Divadle na Vinohradech sdílel Brodský s Hanzlíkem společnou šatnu.

Tereza Brodská ho jako otčíma nemusela

Již zmíněná Tereza Brodská, která s Hanzlíkem vyrůstala jakožto s otčímem, na tuto dobu nevzpomíná příliš pozitivně. Své k tomu napsala v knize o mamince, která nese název Moje máma Jana Brejchová. Zde uvádí, že to, jaký byl Hanzlík skvělý herec, ji donutilo mu všechno, co se dělo doma, odpustit. „Byl fantastický! Divadlu rozuměl a hrál jako pánbůh. Škoda že stejné pocity nedokázal v lidech vzbudit i v soukromí,“ napsala herečka.

Nicméně ani tento vztah nevydržel a Hanzlík se „musel“ zamilovat znovu. A opět to nebylo jen tak. V divadle přímo během představení, mu padla do oka slečna, která se svou kamarádkou seděla v první řadě.

O pauze jim oběma koupil eskymo a po představení jim nabídl, že je zaveze domů. Zatímco neznámá blondýnka netušila, kdo je Jaromír Hanzlík, on zase nevěděl, že mu padla do oka první česká královna krásy z roku 1966 Dagmar Silvínová, píše web tvguru.cz.

Ve Švýcarsku ho nikdo neznal, utíkal do Prahy

Láska to byla taková, že se za ní rozhodl přestěhovat do Švýcarska, kde žila. Tam ho samozřejmě nikdo neznal, a tak se podle toho i zařídil. Namísto herectví se věnoval svým zálibám, cestoval po světě a rekonstruoval jejich dům. Po jisté době ho ale přeci jenom přemohl stesk po domovině, a tak se sem tam do Prahy přeci jenom vracel.

Po rozpadu i tohoto vztahu se pak Hanzlík do Prahy vrátil definitivně. Zde potkal Lenku Kozlovou, se kterou tvoří pár dodnes. „V životě jsem měl téměř pravidelně dvanáctiletky. Dvanáct let jsem chodil do školy, dvanáct let jsem byl ženatý, pak jsem žil dvanáct let s Janou Brejchovou. S Danou ve Švýcarsku jsem to protáhl o tři roky na patnáct let a teď už deset let žiju s Lenkou a doufám, že je to už ve finále,“ cituje slova oblíbeného umělce web ahaonline.cz.

