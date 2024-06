Externí autor 28. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený český herec Jaromír Hanzlík neměl nikdy o práci nouzi. Už od osmnácti let působil v Divadle na Vinohradech a cizí mu nebyla ani kamera. Na svém kontě má přes 150 snímků, na kterých spolupracoval s těmi nejpovolanějšími. To s sebou samozřejmě neslo popularitu jak u diváků, tak u žen.

Jaromír Hanzlík neměl k umění daleko, jeho maminka Ludmila byla asistentkou režie v České televizi a tatínek František zase působil v operetě, později kabaretu. I díky němu se malý klouček už v útlém věku dostal do divadla, nicméně ne jako divák, ale jakožto herec. I když to byly jen maličké role, například přeběhnout přes jeviště, není pochyb, že právě tyto zkušenosti v něm zažehly touhu stát se hercem.

Už když studoval na gymnáziu, byl členem amatérského středoškolského divadla, a dokonce už během studií natočil několik filmů, mezi nimi například i Kočár do Vídně nebo Romanci pro křídlovku. Zlom nastal poté, když se dostal na DAMU, záhy se ovšem stalo něco nečekaného.

Angažmá v divadle i bez vystudované školy

Ředitel Vinohradského divadla Zdeněk Pavlíček mladému talentu nabídl, aby šel hrát k němu do divadla, co na tom, že nemá dokončenou školu. Jeho rodiče byli proti, přáli si, aby synek nejdříve dostudoval. Jenomže tato nabídka byla tak lákavá a sbor divadla tak přesvědčující, že nakonec polevili a Hanzlík se tak plně vrhnul na profesionální dráhu. Ostatně o něj bylo skvěle postaráno, lepší školu než od Jiřiny Jiráskové, Miloše Kopeckého nebo Jiřího Pleskota dostat ani nemohl.

Nabídky na angažmá samozřejmě chodily ze všech různých stran, dokonce i z Národního divadla. Hanzlík byl ale na Vinohradech spokojený a ve finále tam strávil dlouhých třicet let. Kromě divadelních prken ale zářil také na stříbrném plátně, jeho nezapomenutelné role jsou například ve filmech Noc na Karlštejně, Léto s Kovbojem, Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách a jednou z těch nejvýraznějších je zajisté uřvaný strýček Pepin z filmové adaptace Hrabalových Postřižin.

Nezkrotný milovník žen

Kromě divadla a natáčení byly jeho velkou vášní také ženy. Zkrátka bez nich neuměl žít, což ale nebyl problém - s jeho popularitou jich měl kolem sebe dost. Po divokých románcích, které byly častokrát jen milostným vzplanutím na malou chvilku ovšem zatoužil po něčem vážnějším. Rozhodl se tedy oženit. Za manželku si vzal zdravotní sestřičku Jaroslavu a narodil se jim syn David.

Ženil se velmi mladý, v pouhých dvaceti letech, a tak není divu, že se manželství rozpadlo. Vydrželo dvanáct let. Jeho další láskou byla herecká kolegyně Jana Brejchová, se kterou se potkali na natáčení Noci na Karlštejně. Jenomže háček byl v tom, že Brejchová byla v té době vdaná za Vlastimila Brodského a už spolu dokonce měli i dcerku. Tou nebyl nikdo jiný než dnes oblíbená herečka Tereza Brodská. Milenci v tom ale očividně problém neviděli, dokonce se spolu sestěhovali, bizarní ovšem bylo, že v domácnosti žili i s Brodským. S Janou Brejchovou žil Hanzlík také dvanáct let.

V divadle poté natrefil na nadšenou fanynku, netušíc, že se jedná o československou královnu krásy z roku 1966 Dagmar Silvínovou, ji pozval na rande. Byla z toho patnáctiletá láska a Hanzlík se kvůli ní dokonce na čas přestěhoval do Švýcarska. I jejich šťastné dny ovšem netrvaly věčně a po rozchodu se tedy herec vrátil do rodných Čech.

Jeho poslední láskou je bylinkářka Lenka

Jeho poslední láskou je krásná Lenka Kozlová, se kterou se znali už delší dobu, ale větší sympatie u nich propukly až později. Lenka není z umělecké branže, zabývá se prodejem přírodních produktů jako jsou čaje a bylinky.

„V životě jsem měl téměř pravidelně dvanáctiletky. Dvanáct let jsem chodil do školy, dvanáct let jsem byl ženatý, pak jsem žil dvanáct let s Janou Brejchovou. S Danou ve Švýcarsku jsem to protáhl o tři roky na patnáct let a teď už deset let žiju s Lenkou a doufám, že je to už ve finále,“ cituje hercova slova web ahaonline.cz.

