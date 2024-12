Externí autor 3. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Je to až k neuvěření, že nejslavnějšímu českému hokejistovi bylo letos v únoru už dvaapadesát let. K ještě většímu neuvěření je to, že ve svém věku stále aktivně hraje. Mnohé hokejové legendy v jeho věku dávno dělaly reklamy na prací prášky, ale srdcař Jágr i dnes skóruje za své milované Kladno.

Na světě není slavnějšího českého hokejisty, než je Jaromír Jágr. Tenhle nezastavitelný dříč brázdí kluziště už více jak třicet let. Nezbývá než skutečně smeknout před touto hokejovou legendou, která dobyla svět. Jágra milují všichni bez rozdílu.

Má svůj typický smysl pro humor, s novináři si tyká, věří v boha, má slabost pro výrazně mladší ženy (hlavně modelky), ale především je to stále skromný a pokorný „kluk z Kladna”, a to i přesto, že v hokejovém světě dokázal skutečné zázraky. Nemilují ho totiž jen Češi, ale díky svému působení v zámořské NHL, má fanoušky rozeseté skrz naskrz Spojenými státy, nehledě na to, v jakém klubu hrál.

Nebyla to ovšem jen ta nejslavnější hokejová soutěž na světě, kde Jágr působil. Pokud nepočítáme českou extraligu, tak se český hokejista po skončení sezony NHL v roce 2008 odebral do Ruska, kde hrál v tamní KHL za Omsk. V té době už to nebyl mladíček, nicméně asi málokoho, včetně jeho, by v tu dobu napadlo, že jeho hokejová kariéra se nachází teprve někde těsně za polovinou.

Před ním je už jen neporazitelný Gretzky

Jaromír Jágr se totiž do NHL posléze ještě vrátil, čímž se jeho působení v této soutěži opět prodloužilo, a tak přepsal další z tabulkových rekordů. Za svou stále ještě nekončící bohatou hokejovou kariéru dokázal Jaromír Jágr vyhrát dvakrát Stanleyův pohár, byl i u historického zlata v Naganu v roce 1998, dvakrát získal zlato na mistrovství světa a v kanadském bodování NHL je druhý v historickém pořadí (před ním už je jen další hokejová legenda Wayne Gretzky).

V NHL celkem hrál za devět klubů a soutěž definitivně opustil v roce 2017. Nicméně to neznamenalo konec jeho kariéry, Jágr hokej miluje, a tak jeho cesta vedla tam, kde to všechno začalo a kde je to jemu srdci nejbližší. Na Kladno.

To, že si někdo prodlouží svou sportovní kariéru do čtyřiceti let není dnes už žádná specialita. Jágr ale přidal dekádu navíc, a i po padesátce stále obléká dres milovaného Kladna a z pozice pravého křídla se snaží střílet góly dodnes. A rozhodně v těchto zápasech není jen do počtu.

Mladíček s mulletem, který dobyl svět

Život Jaromíra Jágra by rozhodně vydal na více jak jednu obří bichli. Navíc ho nezbožňují jen lidé v Česku, ale jak jsme si řekli už na začátku, miláčkem se stal i v Americe. Navíc se mu podařilo zasáhnout lidi napříč generacemi. Kdo si nepamatuje Jágra jako mladíčka s ikonickým mulletem (neboli účesem „vpředu byznys, vzadu párty”), zaregistroval ho v legendárním Naganu po boku dalšího slavného Čecha – Dominika Haška.

Ani ale v novém tisíciletí, tedy lidem, kterým je dnes přes dvacet let, nemohla uniknout Jágrova nehasnoucí hvězda. Stačí zmínit jeho hattrick ve čtvrtfinále v roce 2011 proti USA nebo spanilou jízdu v zápase proti Finsku v roce 2015. Nicméně ani těm nejmladším neunikla skutečnost, že někdo jako Jágr tady byl, je a nejspíš ještě dlouho bude.

Pokud se totiž někomu z Čechů skutečně podařilo dobýt svět, byl to právě Jaromír Jágr. My jsme nyní navíc objevili video, kde se v roce 1993 svěřuje reportérovi s tím, že by jednou chtěl být nejlepší na světě. A se vší pokorou můžeme uznat, že se mu to skutečně podařilo. A hokejové statistiky to jen potvrzují.

