V červenci oslavila talentovaná herečka Jaromíra Mílová své 63. narozeniny. Jejím domovem jsou především divadelní scény, kde ztvárnila řadu krásných postav. První velká filmová role jí vynesla mezinárodní ocenění, do povědomí televizních diváků vstoupila v Přátelích zeleného údolí.

Ve šlépějích maminky

Jaromíra Mílová (*24. července 1961) se narodila ve Varnsdorfu, ale dětství prožila na Hané a hanácký dialekt dodnes perfektně ovládá. Maminka byla divadelní herečka, herectví vyučovala na Lidové škole umění. Tam se malá Jaromíra vydala na svou hereckou dráhu, odkud její kroky vedly na ostravskou konzervatoř. Ještě než svá studia v roce 1982 ukončila, hostovala v prostějovském HaDivadle.

Své první angažmá získala v Západočeském divadle v Chebu, kde ztvárnila titulní postavy klasických her, jako například Romeo a Julie. Po čtyřech sezonách krátce působila v Ústeckém činoherním klubu, než na dalších sedm let zakotvila v Městském divadle v Mostě. „Klidný až konejšivý projev, vlídnost a laskavost z ní vyzařuje tak nějak samo,“ zavzpomínali na ni její tehdejší kolegové. Na tamní scéně se vypracovala ve vynikající herečku a zaujala herce a režiséra Jana Kačera, který ji doporučil do Činohry Národního divadla, kde působila dvacet dva let. Nyní hostuje na scénách pražských divadel.

Klapka, kamera, akce

Do první a velké filmové role Pepičky, dcery hlavního hrdiny pana Pasperteho (Rudolf Hrušínský), ve snímku Báječní muži s klikou (1978) ji v jejích sedmnácti letech obsadil režisér Jiří Menzel. Na mezinárodním festivalu ve švýcarském Vevey v něm za herecký ženský výkon získala Chaplinovu cenu. Téhož roku si ve Smyczeckově tragikomedii Housata zahrála jednu z pěti hrdinek, učnici Šárku. Ta skutečně hlavní role přišla o rok později v podobě dospívající dívky Bláži Hořešovské v tehdy velmi úspěšné hořké komedii Hon na kočku.

Velké role a hlavní postavy ji později minuly, ale z více než dvaceti snímků, ve kterých účinkovala, stojí za zmínku drsná detektivka Bolero (2004), komedie Dívka v nesnázích (2006), z těch novějších pak to je větší role Anny Kolmanové v Praho, má lásko (2012) či Zločin v Polné (2016). Úplně posledním snímkem, ve kterém ji můžeme vidět jako vedlejší postavu, to je česko-slovensko-chorvatské drama Rok vdovy (2024).

Na obrazovkách

Jaromíru Mílovou můžeme znát také ze seriálů. První rolí byla již zmíněná Eva v oblíbeném Přátelé zeleného údolí. Hlavní ženskou postavu Hanky Tiché, dívky hlavního hrdiny Martina Brázdy (Lukáš Vaculík) ztvárnila o pět let později ve Třetím patře. Z novějších zmíníme třeba Kabrlovou v oblíbených Hraběnkách. Objevila se v řadě epizodních rolí kriminálek (Vraždy v kruhu, Policie Modrava, Specialisté a dalších). Ti, kteří viděli třídílný příběh Iveta ji mohli spatřit v malé roli dílu Lásko, lásko (2024).

Paní Jaromíra vyučovala herectví na Pražské konzervatoři, od roku 2011 pak na Vyšší odborné škole. Jejím manželem byl režisér Pavel Pecháček (1947–2002), který ji, tedy tento svět opustil v pouhých pětapadesáti letech.

close info Facebook / Facebook zoom_in Jaroslava Mílová je především divadelní herečkou, na jevišti se představila ve více něž pěti desítkách rolí

