Kam se ztratila Eva z Přátel ze zeleného údolí? V dětství zářila, pak zapadla. Podívejte, jak dnes vypadá

close info Facebook

Externí autor 15. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato dnes již skoro zapomenutá česká herečka došla vrcholu své slávy, když byla mladá dívka. Právě proto ji totiž režiséři obsazovali do svých filmů. Nevinná tvářička s až naivním výrazem skvěle pasovala do jejich děl. Co se stalo a kam se poděla někdejší filmová hvězda?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor