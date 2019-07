Jaroslav (43):

Je moje žena duševně nemocná, nebo jen zmanipulovaná? Od chvíle, kdy se seznámila se skupinou lidí, kteří si říkají sestry a bratři, se náš život změnil k nepoznání. A nejvíc to odnášejí děti.

Již delší dobu jsem pozoroval, že manželka není šťastná, což bylo znát na jejím chování i v intimním životě. Ale na mou otázku, co jí chybí, když má krásnou rodinu, spokojené manželství a dobrou práci, vždy jen pokrčila rameny a odpověděla že vlastně nic. Že jsou to jen mé domněnky.

Nebyla naplněná

Asi jí naše manželství a rodina nepřipadaly tak krásné jako mně. Možná jsme si o těch věcech málo povídali. Nevím. Zřejmě jí chyběla komunikace na jiné úrovni než jen o dětech, domácnosti nebo zaměstnání. Pak se zapsala na nějaké přednášky. Byl jsem rád, že se začala o něco zajímat, a věřil jsem, že se zlepší i náš vztah. Jak jsem se mýlil!

Poprvé se vrátila celá rozzářená. Prý se seznámila s báječnými lidmi, kteří chtějí žít zdravě a hledají rovněž duchovní rozměr bytí. „V naší společnosti, která je zaměřena jen na materiálno, konzum, úspěch a výkon, je pro mě tato komunita jako živá voda,“ jásala.

Měl jsem být pozornější ke slovu komunita. Škoda že jsem se víc nezajímal o společnost lidí, s nimiž se začala stýkat. Jednou jsem se vrátil domů z práce, chtěl si pustit zprávy, ale televize nebyla!

„Dala jsem ji pryč,“ oznámila mi žena s úsměvem. „Je to zlo plné násilí, vytváří v domově negativní atmosféru, vysílá škodlivé záření. Nechci zničit život našim dětem ani nám,“ dodala kazatelsky. Děti plakaly, protože přišly o své oblíbené pořady.

Hrozně jsem se rozzlobil. Jak může dělat taková rozhodnutí bez mého souhlasu? „To ti nakukali tvoji noví přátelé, co?“ vztekal jsem se. Odpověděla mi, že to jsou její bratři a sestry. Že je jejich cesta správná a vede k uchování života na Zemi.

Zachránit svět

A tak manželka začala zachraňovat svět. Vyhodila mikrovlnku. Důvod: záření. Vařila samá „zdravá“ jídla, jen pohanku, vločky a jáhly. Zeleninu pouze bio a museli jsme ji konzumovat syrovou. Vůbec žádné maso ani ryby.

Děti odhlásila ze školních obědů, zakázala jim všechny mléčné výrobky a nutila je do sójového mléka. Začaly chřadnout a byly pořád nemocné, ale manželka tvrdila, že se jim čistí organismus, a až se náležitě vyčistí, budou zdravé jako ryby.

A pak je začala o víkendech vodit do komunity. „Je tam spousta dětí, uvidíte, že si s nimi budete rozumět,“ přemlouvala naše potomky, kteří měli s volným časem úplně jiné plány. Osmiletá Agáta chtěla bruslit, desetiletý Petr se chystal na hokej.

Manželka prohlásila, že dcera už bruslit nebude, protože bruslení je podobné tanci a podněcuje předčasně sexualitu. No a hokej je brutální sport, takže ze syna by vyrostl násilník. Děti brečely, já se s ženou pohádal, ale nakonec je na to setkání stejně odvlekla.

Vyčítám si, že jsem se zachoval jako slaboch. Měl jsem praštit pěstí do stolu, pustit děti za sportem a prosadit zdravý rozum. Jenže já ustoupil.

Agáta s Petrem se vrátili domů obtěžkáni literaturou, nad níž mi vstávaly vlasy hrůzou. Něco mezi křesťanstvím a pohanskými bludy. Chtěl jsem tomu šílenství udělat definitivní přítrž, vypukla scéna a manželka se i s potomky odstěhovala k rodičům. Ti už byli u komunity taky. Uvažuju o rozvodu a chci dostat děti do své péče. Mám šanci?

Jaroslav, 43 let