Herec Jaroslav Dušek je známý především svým nekonvenčním životním stylem. Není fanoušek moderních technologií, rád tráví čas v přírodě a také je duchovně založený. V jeho nevšední cestě mu už roky stojí po boku milovaná manželka Iveta. Ta je také matkou jeho pohledné dcery Agáty.

Se svou paní je Jaroslav Dušek již neuvěřitelných osmatřicet let, patří proto mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Dlouhou dobu Iveta Dušková dávala přednost péči o rodinu, a tak o ní nebylo příliš slyšet.

Ve skutečnosti se ale i ona pohybuje v umělecké branži. Je nejen herečka, ale také ředitelka Divadla Kampa, které se postupem času stalo prakticky jejich rodinným podnikem.

„To rodinné divadlo vlastně ani nevzniklo záměrně. Když jsem sem poprvé před deseti lety vstupovala, mělo divadlo svého provozovatele, který jej vedl. Já byla pouze představitel jednoho ze souborů, které zde hrály. Postupem času se ale věci vyvíjely právě směrem k tomu rodinnému modelu,” vysvětlila Iveta Dušková pro iDNES.cz.

Dcera Agáta se také věnuje herectví

V divadle kromě ní a Jaroslava Duška figurují také oba dva potomci páru, syn Martin a dcera Agáta.

„Oba zdědili herecké nadání, a přestože herectví nechtěli studovat, dnes hrají. Oba jsem si tak trochu herecky vychovala, protože jsem je odmalička měla v dramaťáku, který jsem vedla v Černošicích. Z jádra tohoto kroužku vznikl soubor, který se skládá z našich dětí Agáty a Martina, jejich kamarádů Sofie a Jáchyma a už dvanáct let dělají u nás v divadle to, co Jarda – tedy totální improvizaci, kdy nic není připraveno,” vysvětlila jejich maminka s úsměvem.

Pokud člověk pracuje se svými blízkými, je pochopitelné, že je to občas psychicky velmi náročné. „Během těch let jsme samozřejmě narazili na různé pohledy, kdy jsme něco museli vylaďovat, ale žádné větší krize nebyly,” řekl Jaroslav Dušek pro Primu CNN.

Jaroslav Dušek má sedm vnoučat

Nyní jsou tedy skutečně harmonická rodina, protože oba dva manželé Duškovi mají vřelý vztah nejen ke svým potomkům, ale také vnoučatům, kterých mají skutečně požehnaně, osud jim jich totiž nadělil hned sedm.

„Syn má pět dětí se třemi partnerkami, takže je takový košatý otec,” vysvětlil herec s úsměvem.

Další dvě vnoučata mu porodila jeho půvabná dcera Agáta a Jaroslav Dušek před časem přiznal, že se děti nenarodily v porodnici, ale v domácím prostředí. To jako velký příznivec alternativní medicíny kvituje.

Dcera rodila děti doma

„Když se připravovala, v nějaké literatuře se dočetla, že se mají dětem rozmasírovat zaťaté pěstičky. Následně s překvapením zjistila, že syn je zaťaté nemá. Když se na to ptala, dozvěděla se, že u dětí narozených doma to tak bývá,” podělil se svérázný umělec o své poznatky.

Podle jeho názoru je to možná způsobeno tím, že doma narozené děti nejsou ihned po příchodu na svět vystaveny stresu z neznámého nemocničního prostředí.

Co se týká pohledné dcery Jaroslava Duška, mladá žena sice hraje v divadle svých rodičů, původně ale studovala zcela jiný obor. Plánovala totiž stát se překladatelkou z francouzského jazyka. „Spíš jsem chtěla být pečovatelkou v zoo, zvěrolékařkou nebo něco takového. Milovala jsem zvířata,” prozradila pro magazín Ženydívky.cz.

„No a když jsem skončila gympl a nastoupila na vysokou, šla jsem tehdy na lingvistiku a translatologii z francouzštiny, začala mě máma obsazovat do svých her. Tu jí vypadl herec a potřebovala náhradu, tu zas potřebovala doplnit nějaké představení, a tak jsem se postupně stala členem jejího souboru Cylindr. Když pak mamka dostala možnost řídit Divadlo Kampa, šla jsem jí s tím okamžitě pomáhat, ani jsem nedokončila školu,” svěřila se Agáta Dušková.

