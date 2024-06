Jaroslav Dušek je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností české kultury. Proslavil se nejen svým humorem a schopností improvizovat, ale také neobvyklým přístupem k životu a netradičními názory, které byly Českým klubem skeptiků Sisyfos pojmenovány jako „dobré šamanské rady pro každý den“.

Jaroslav Dušek měl k umění blízko již odmalička. Jeho rodiče totiž pracovali v Divadle Semafor. Tatínek byl osvětlovač a maminka obsluhovala na baru. Po střední škole se proto dvakrát hlásil na DAMU. Tam ho však nepřijali.

Až do roku 1989 se tak živil jako topič. Láska k „prknům, co znamenají svět”, ho ale neopustila. V roce 1980 proto společně s Janem Bornou založil divadlo Vizita, založené na improvizaci a jeho hvězda začala stoupat.

Všimli si ho totiž filmoví režiséři. Dušek se tak postupem času objevil ve snímcích jako Vrať se do hrobu, Musíme si pomáhat, Želary nebo Pependo. Nejvíc ho však proslavily Pelíšky Jana Hřebejka, v nichž vytvořil nezapomenutelnou postavu Saši Mašlaně.

Do povědomí diváků se později zapsal také jako moderátor slavnostního předávání Českých lvů a jako autor divadelního představení na motivy bestselleru Dona Miguela Ruize „Čtyři dohody". To mělo premiéru v roce 2004 a od té doby ho vidělo statisíce diváků.

Alternativní způsob života

Pravděpodobně tato inscenace v Jaroslavu Duškovi probudila zájem o tzv. moudrost předků a život, který v dnešní společnosti nazýváme jako alternativní.

Herec si tak například před více než deseti lety postavil ekodům z hlíny, pytlů, slámy a dalších přírodních materiálů, jenž navrhl íránský architekt Nader Khalili. Kromě toho několikrát ročně absolvuje chůzi po žhavých uhlících a vyzkoušel si terapii tmou.

Je sám sebou a za to ho lidé milují, i nenávidí.

Neobvyklým způsobem se stará i o svou kondici. Pravidelně se otužuje, cvičí dechová cvičení a podstupuje půsty. „Občas jím jen jednou za dva dny. Když jím vícekrát za den, cítím se přetížený,” přiznal v rozhovoru pro Sedmičku v roce 2016.

Rád si ale dopřeje také delší hladovku. „Na podzim to byla týdenní, 28 denní byla loni,” vzpomínal pro Medium.cz. I on ale přiznává, že během půstu občas zažije krizi a například ho rozbolí hlava. Na prášky se ale nespoléhá. „Dal jsem si dal klystýr a během pěti minut jsem cítil ohromnou úlevu.”

Kontroverzní názory

V poslední době je tak Jaroslav Dušek spíše známý ne jako herec, ale spíše jako filozof nebo šaman s neobvyklými až kontroverzními názory.

Naposledy společností otřáslo jeho tvrzení o rakovině. „Vy si myslíte, že lidé umřeli na rakovinu? Já si myslím, že na to, že nenávidí život a nemají rádi sami sebe,” řekl v rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým. Ihned po jeho odvysílání na něj dopadla vlna kritiky. Výhrady měl i režisér Jan Hřebejk nebo herečka Eva Holubová.

„Já s ním naprosto nesouhlasím. Je z toho cítit arogantní ego a snaha zviditelnit se,” napsala podle Sedmičky. „Jsou to ničím nepodložené názory, zavánějící bagatelizací až fanatismem.”

Zdroj: Youtube

Dušek však v červenci roku 2023 v rozhovoru pro iDnes uvedl, že si za tím, co řekl, stojí. „Myslím, že jsem prohlásil jinými slovy to, co objevili odborníci před dávnými lety: že každý člověk je odpovědný za své zdraví i za své nemoci.” Společnost se tak rozdělila na dva tábory. Ty, kteří ho obdivují a ty, již se podivují, kam se poděl Saša z Pelíšků.

