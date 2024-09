Externí autor 23. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Jaroslav Dušek se svou manželkou Ivetou patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu. Žít po boku excentrického umělce občas nebylo jednoduché, jak přiznala Dušková. Nakonec se ale dvojici podařilo najít ve vztahu dokonalou harmonii.

Jaroslav Dušek žije už téměř čtyřicet let ve spokojeném vztahu se svou krásnou ženou Ivetou, která je ředitelkou Divadla Kampa.

Dvojice má velice stabilní manželství, přesto se ale zažili chvilky, kdy došlo na výměnu názorů. Žádná vážnější krize ale podle herce zatím nenastala.

„Během těch let jsme samozřejmě narazili na různé pohledy, kdy jsme něco museli vylaďovat, ale žádné větší krize nebyly,“ svěřil se Dušek v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Jaroslav a Iveta spolu mají dvě děti, dceru Agátu a syna Martina, a od nich už celkem sedm vnoučat.

„Syn má pět dětí se třemi partnerkami, takže je takový košatý otec,“ pochlubil se pyšný dědeček.

Jaroslav Dušek je známým svým svérázným vnímáním světa a pro mnoho lidí je jeho alternativní přístup až podivínský.

Umělec rád chodí bez bot, užívá si týdenní pobyty ve tmě, drží pravidelně dvacetidenní hladovky, zásadně jí pouze jedenkrát denně a od roku 1991 se zcela vyhýbá konzumaci léků. Loni pak šokoval národ svým výrokem o tom, že rakovina je volbou jedinců, kteří nenávidí život. Na tuto nemoc mu přitom zemřela maminka, babička i dědeček z matčiny strany.

Jeho síla a ráznost mě trošku zaháněly do kouta

Iveta Dušková přiznává, že na začátku vztahu ke svému muži velice vzhlížela a jeho silnou energií se nechala zatlačit do kouta.

„Protože jsem měla pocit, že on ví a já ne. A to není dobrý,“ zavzpomínala životní družka známého herce pro dvojka.rozhlas.cz.

„Hlavně, najednou jeho síla, taková určitá nekompromisnost a ráznost mě trošku zaháněla do kouta a já si přestávala věřit,“ vysvětlila Iveta své pocity.

Chvilku pak dvojici trvalo, než se jim podařilo najít rovnováhu. „Aby to nebyl pan učitel a žákyňka. Protože jsem měla tendenci utíkat do malý holky. Pořád jsem měla tu tendenci hledat někoho, kdo mě bude chránit. Dneska už se ochráním sama. Myslím, že se Jarda stal mým ochráncem. Ale už chrání ženu, ne holčičku,“ dodala Dušková.

Iveta nakonec podobně jako její manžel prošla jakousi duchovní obrodou. „Člověk se sám sobě začne vzdalovat, hlavně když se s někým srovnává. Dřív jsem koukala na kolegyně a říkala jsem si: ‘Jé, oni hrajou a já nic nedělám.‘ Nebo když měl Jaroslav víc práce a já jsem si připadala k ničemu. Vzdalujete se sobě ve chvíli, kdy začnete pochybovat o té podstatě tam uvnitř. Pro mě je nejdůležitější věta ‘Taková jaká jsi, jsi dobrá'. Prostě se přijmout se vším, co ke mně patří: chybami, pochybnostmi, zlostí... Jakmile jsem tohle udělala, tak se odblokovala nějaká energie a člověk potom nevěří, že stačilo tak málo,“ objasnila umělkyně.

Herečka, scenáristka a režisérka Iveta Dušková stojí od roku 2014 v čele pražského Divadla Kampa, ve kterém hraje i celá její rodina. Jako jedna z mála českých celebrit si nebarví vlasy a přiznává své šediny.

„Byla to asi souhra okolností. Na jednu stranu jsem byla opravdu trochu líná se pořád dobarvovat, ale hlavně mi přišlo nepřirozený lít na sebe každý měsíc tolik chemie. A taky mě trochu popostrčil Pavel Nový, který mi ty šediny chválil a hecoval mě, ať si je nechám. No a tak jsem to zkusila a nelituju. Nejvíc proti tomu doteď protestuje moje maminka. Možná jí šedivá dcera více připomíná její stáří, těžko říct. Někteří mi říkají, že mám štěstí, že ty moje šediny vypadají dobře, že jim by to určitě neslušelo. Je to možné a já vůbec nejsem žádná propagátorka toho, že by to měl udělat každý. Prostě jen cítím, že v těch šedinách jsem to skutečně já. A že je mi v nich či s nimi dobře,“ uzavřela Dušková.

