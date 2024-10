Externí autor 13. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jaroslava Duška všichni znají jako osobitého umělce, který má tak trochu vlastní svět a originální pohled na život. Věděli jste ale, že má také syna, který se vydal v jeho šlépějích. Martin Dušek je navíc mnohonásobným tatínkem. Poznali byste, že je potomkem známého herce?

Se svou manželkou Ivetou Duškovou žije Jaroslav Dušek již osmatřicet let. Mají spolu dvě děti, dceru Agátu a syna Martina. Kromě toho mají také již sedm vnoučat.

Zatímco dcera žije s rodinou na Sázavě nedaleko chaty svých rodičů, a tak se tam často setkávají, za synem Martinem musí Duškovi do Jindřichovic pod Smrkem. Ale i tam se za ním pochopitelně snaží jezdit.

„Má pět dětí se třemi partnerkami. Syn je takový košatý otec,” práskl na svého syna, který se v pořizování potomků skutečně činil, Jaroslav Dušek pro iDNES.cz.

„Občas jsou děti u nás, občas my tam. Děti tam u syna bývají všechny, užíváme si pak i úderné akce se všemi vnoučaty. Ale nejsou tam tedy všechny ty synovy partnerky. To nevím, jestli by syn chtěl,” řekl Dušek se smíchem.

Jak potvrdil pro magazín Marianne, Martin se dočkal prvního potomka na svět již ve svých osmnácti letech.

“Martin byl rychlý, on má první tři děti s jednou partnerkou, čtvrté s jinou a teď má poslední dítě ještě s další. Syn je takový rozsévač,” konstatoval umělec.



„A zřejmě žije osud svého dědy, Ivetina tatínka, který měl pět dětí se čtyřmi ženami. Ono se říká, že kluci žijí v jistém smyslu model svého dědy a ženy model babičky,” dodal Jaroslav Dušek.

„Martin se nade mne postavil a mlčky stál. Podívala jsem se na něj a zeptala se: „Stalo se něco?" Mlčel a tak zvláštně koukal. V tu chvíli mě to napadlo: „Nečekáte miminko?" Martin jen zmateně zakýval hlavou, že asi jo,” popsala pro Krajské Listy jeho maminka, jak prožívala chvíle, které jsou pro každého rodiče pochopitelně náročné.

„No, neskákala jsem radostí, protože mu bylo osmnáct a já jsem cítila, že je z toho zmatený. Pak jsem šla nahoru do jeho pokoje, kde měl ještě autíčka a panáčky z lega, a říkala si: „Vždyť je to nějak brzy!" a taky jsem trochu plakala,” přiznala herečka.

Jejich rodina je velmi rozvětvená

Nakonec si ale vše sedlo a nejen ona, ale také Jaroslav Dušek je za svou početnou rodinu velmi rád. Má to pouze jednu nevýhodu, která souvisí s cestováním. „Je nás tolik, že když jedeme na dovolenou, tak musíme brát dva mikrobusy,” přiznal herec.

Celá rodina se navíc potkává pravidelně také pracovně. Společně totiž provozují Divadlo Kampa. Zatímco Duškova žena divadlo řídí, on a syn Martin v něm hrají. K herectví se přiklání také dcera Agáta, která na Kampě navíc dělá produkční.

„Jsme divadlo, kde každý dělá, co je potřeba. Takže když byla potřeba ředitelka, tak jsem se stala ředitelkou. Když je třeba napsat pohádku, tak napíšu pohádku a pak si ji i zrežíruju či si v ní zahraju. No, a když je potřeba zalít květiny či zašít kostým, tak to taky udělám,” popsala Iveta Dušková pro MF DNES.

