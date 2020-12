Vánoce s rodinou? Jaroslav Flegr říká: Rozhodně ne!

Jaroslav Flegr se stále staví k situaci s pandemií velmi skepticky a vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti. Tentokrát vědec tvrdí, že návštěva rodiny během Vánoc může mít fatální následky a bude lepší počkat na vakcínu!

"Milý Micíku. Vidím ti na čumáčku, že se chceš zeptat, zda mohou lidi o Vánocích navštívit své rodiče, nebo jiné osoby, které by mohl vážně ohrozit covid. Rychlá odpověď zní – letos raději NE! V sázce je příliš mnoho. Delší odpověď je ANO, ale je třeba přitom myslet," ozval se Jaroslav Flegr na svém Facebooku s jasným posláním.

Vědec upozorňuje na to, že i když se před návštěvou otestujeme, stále to neznamená, že naši bližní nejsou v ohrožení.

Flegr proto doporučuje každému, kdo má v úmyslu navštívit příbuzné, kteří spadají do nejvíce ohrožené skupiny, podstoupit předtím dobrovolnou pětidenní karanténu!

Zdroj: Profimedia

"Především nelze spoléhat na jednorázový antigenní test, a dokonce ani na PCR test. Testy je třeba doplnit či nahradit karanténou. Jestliže návštěvník nepociťuje a nepociťoval na sobě žádné příznaky onemocnění, a zůstane aspoň 5 dnů v přísné karanténě – tedy nestýká se ani s rodinnými příslušníky, kteří v karanténě nejsou, při jakémkoli, byť letmém, styku s jinou osobou, třeba pošťákem, nosí respirátor – potom může s ohroženými osobami strávit svátky v klidu a bez roušek (je vhodné si ověřit, zda se nechovali rizikově oni)," popsal Jaroslav Flegr dle něj ideální způsob, jak zabránit šíření covidu během Vánoc!

Zdroj: Profimedia

Karanténu prý sice lze obejít podstoupením testu v den návštěvy, má to ale háček! "Pětidenní karanténu je možno v případě nutnosti nahradit PCR testem v den návštěvy – společný pobyt by se však v tomto případě neměl protáhnout na déle než 2 dny! Kdyby byl člověk v den PCR testování čerstvě nakažený, začal by virus vylučovat téměř jistě až 3. - 4. den. Návštěvník by měl raději nosit roušku či respirátor bez výdechového ventilu," varuje Flegr!

Pokud ale plánujete u rodičů či prarodičů strávit více dní, pak je opět na místě karanténa, vše se totiž dle vědce může zvrtnout během pár hodin a to i když máte negativní test!

Zdroj: Profimedia

"V případě, že místo PCR testu podstoupí člověk v den návštěvy jen antigenní test, může začít vylučovat viry mnohem dříve. Antigenní testy jsou totiž méně spolehlivé, což znamená, že i člověk s negativním výsledkem může být ve skutečnosti nakažený, a během pár hodin i infekční! V takovém případě by návštěva měla trvat jen krátce, návštěvník by měl nosit přinejmenším kvalitní roušku, ale raději respirátor bez výdechového ventilu. Ohrožená osoba raději také respirátor. Neměli by spolu vařit ani společně jíst," varuje Jaroslav Flegr na svém Facebooku.

Zdroj: Profimedia.cz

Podle evolučního biologa je nyní jediná cesta a to vakcína! Do té doby prý rodinné návštěvy vůbec nedoporučuje!

"No Micíku, je to pěkný vopruz, co? Ale neboj, za pár měsíců budou rodiče chráněni vakcínou a podobná bojová cvičení se stanou minulostí. Do té doby bych fakt doporučoval osobní návštěvy vynechat, nebo dodržovat maximální opatrnost. Některé chyby se totiž nedají napravit," uzavřel.

Zda si ovšem Češi vezmou jeho slova k srdci, nebo příjde po svátcích takzvaná "třetí vlna," to ukáží až příští dny…