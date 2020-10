Jaroslav Flegr k současné situaci: Mýlil jsem se, prvotní čísla jsem podstřelil

Evoluční biolog Jaroslav Flegr se otevřeně vyjadřuje k pandemii koronaviru a nebojí se říci, že za zhoršující se situaci může premiér Andrej Babiš. A za pravdu slovům známého biologa dává i mapa koronaviru v obcích. Flegrovi prostě nelze upřít, že se jeho předpovědi plní. Co se podle něho bude dít dál?

Mapa koronaviru v obcích stále růžoví a Jaroslav Flegr je plný emocí a na jeho projevu je to vidět. Svědomí mu ale nedovolí být zticha, protože denní nárůst nakažených je stále vyšší. Lockdown, který platí od 22. října, je podle něj v současné situaci jediné řešení.

„Já nevím, zda zafungují některá z opatření. Jsou míněná vážně, ale nejsou dostatečná. Prostě tu budeme mít už šest tisíc obsazených postelí. Je to obrovské číslo. Jsou tam ty těžší případy pacientů. Více než polovina, která se ocitne na JIPU, zemře. To jsou obrovská kvanta lidí,“ tvrdil ještě před vyhlášením lockdownu Flegr pro reflex.cz.

Lockdown je pro něj v současné době řešení

Zdroj: Profimedia

„S tím nehneme, jelikož ti lidé byli nakaženi už předtím. Já si myslím, že to zabere a sníží to to reprodukční číslo. Bude to trošičku mírnější a pořád to poroste. Neklesne to. Nějakou dobu to bude stabilní, pak to možná mírně poklesne. Malér je, že už budeme v době chřipkové sezóny. V období, kdy se daří chřipce, se bude dařit koronaviru,“ myslí si.

„Zatím ve všech odhadech, co jsem uveřejnil, jsem podstřelil. Nebylo to úmyslné. Ani já jsem si nechtěl připustit, že to bude tak hrozné, jaké to ve skutečnosti je. Máme polovinu října a jsme na dvanácti tisících,“ tvrdí Flegr, jehož odhady byly zatím vždy správné.

Flegr zná jasného viníka situace

„Tentokrát jsme fakt nejhorší na světě. Všechno, co jsme viděli na těch záběrech, bude tady u nás včetně těch chladírenských vozů,“ říká Flegr a naráží tak na výrok ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD).

V rozhovoru s Martinem Veselovským Flegr prohlásil, že se mýll, že jeho odhady druhé vlny byly mnohem mírnější. Prvotní čísla podstřelil. Současná situce nebrala nečekané obrátky.

„Tady nám hrozí kolaps zdravotnictví. Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly,“ řekl Hamáček portálu novinky.cz.

Podle něho je to Andrej Babiš

„Doufám, že je mají připravené, protože fakt nevím, jak se to pak bude dělat. Bude to několik stovek mrtvých denně. Nebudou zahlceny kapacity nejen nemocnic, ale i pohřebních služeb. Nejděsivější na tom je, že je to úplně zbytečný. Tohle tady nemuselo být,“ pokračuje Flegr a má jasno v tom, kdo je viník.

„Každý, kdo se na čísla podíval, musel vidět do čeho se řítíme. Někdo si spočítal, že ti mrtví mu za to stojej. Říká se, že většina vrcholných politiků jsou psychopati. Je možné, že je za tím náhrada důchodové reformy. Až se tohle bude vyšetřovat, tak se z toho ani pan Babiš nevykroutí. Nedávno bylo vidět, jak zasahuje i Prymulovi do toho. Takových svědectví se ukáže víc,“ je si jistý biolog.

Flegr tvrdí, že situace se v budoucnu stabilizuje

„Koronavirus nejen zabíjí, ale u většiny lidí těžce poškodí zdraví. Ne méně než 10%. Následky se projeví až později. Spousta lidí má změny, které se už nedají opravit,“ konstatuje smutně Flegr, který je jednoznačně pro lockdown.