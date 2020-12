Biolog Flegr se splet.Ty tisíce nakažených zemřou stejně, tvrdí na vysvětlenou

Jaroslav Flegr je evoluční biolog, který se k pandemické situaci vyjadřuje velmi často. Nutno podotknout, že jeho prognózy vycházejí, až na tu poslední. K té se podrobně vyjádřil na sociální síti.

Na svém Facebooku Jaroslav Flegr nepromlouvá k lidu, ale ke svému kocourovi. Jinak tomu nebylo ani naposledy.

„Micíku, pokusy na lidech se dělat nemají, ale včera jsem to nedodržel. To když jsem tady na Facebooku vysvětlil, proč počty umírajících nestoupaly ještě měsíc poté, co byla zavedena protiepidemická opatření, tedy proč jsme kolem 20. 11. neměli 1 000 mrtvých denně, jak jsem v říjnu předpověděl,“ napsal Flegr na sociální síť.

„Vysvětlil jsem, že to bylo proto, že jsem v modelu počítal s průměrnou dobou od nákazy do smrti asi čtyři týdny a nezohlednil, že i když je průměr čtyři týdny, naprostá většina úmrtí nejspíš nastává do dvou týdnů po nákaze, část pacientů však přežívá podstatně déle než měsíc,“ pokračoval.

Zdroj: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia

„Post si přečetlo přes 60 tisíc lidí. Někteří se mi za chybu posmívali, někteří mi nadávali, že jsem lidi zbytečně vyděsil, a dožadovali se omluvy,“ popisoval Flegr svému kocourovi, co všechno po něm veřejnost chce.

„Někteří mi naopak děkovali, že jsem svou pesimistickou předpovědí občany i instituce dostatečně vyděsil, a donutil je tak dodržovat/zavést protiepidemická opatření,“ radoval se Flegr.

„Nikdo, Micíku, vůbec nikdo si nevšiml, že není vůbec co slavit. Ty tisíce lidí nakažených před zavedením opatření totiž zemřou stejně, jen to bude rozloženo do mnohem delšího období. Ach jo. Fakt si nemyslím, že byl dobrý nápad rušit povinnou maturitu z matematiky,“ zakončuje svůj status ironicky biolog, který se nebojí krutých prognóz.

Mezi jeho další předpovědi patří i možný krach více podniků. „Já jsem zvědavý, kolik v příštím roce podnikatelů zkrachuje kvůli tomu, že na ně pozůstalí podají žalobu, že se na pracovištích nedodržovala ta opatření,“ razí teorii Flegr.

Zdroj: Profimedia

„Stačí, když několik lidí onemocní a každý šikovný advokát z toho něco vytříská. Stáhne ty majitele té firmy nebo vedoucí z kůže, když nedodržovali to, co bylo jasně nařízené, ať už je to práce z domova, kde to jde, nebo opatření a nošení ochranných pomůcek,“ řekl Šípu.

„Myslím si, že budou odsouzeni k takovým náhradám, že se z toho lecjaká firma nevzpamatuje,“ nastiňuje blízkou budoucnost Flegr. Koronavirus podle něj zcela úplně nezmizí. „Zůstane tady s námi jako chřipka, ale nebude to už taková hrozba. Taková, na kterou umírají lidé,“ dodal Flegr.