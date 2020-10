Flegr zveřejnil 12 stěžejních bodů, jak se v příštích týdnech vyhnout katastrofě

Jaroslav Flegr varuje veřejnost i vládu před obrovským nárůstem nových pacientů nakažených covidem. Podle něj je situace víc než kritická a pokud se lidé nezačnou řídit jistými pravidly, čeká nás masivní úmrtnost a nedostatek lůžek v nemocnicích a to již na konci tohoto měsíce!

Jaroslav Flegr pravidelně přidává na svůj Facebook novinky ohledně koronaviru, jeho vize však rozhodně nejsou optimistické!

"Večer jsem našel ve svých zprávách na FB tenhle obrázek. Autor si nepřeje zveřejňovat své jméno, takže si myslím, že mi to tam nejspíš podstrčil Micík! (Flegrův kocour pozn. redakce) Z grafu vyplývá, že když dnes máme asi 3000 hospitalizovaných pacientů, tak už 24.10. jich budeme mít 6 tisíc (s tím už teď nic neuděláme – ti lidé jsou již dnes nakažení) a 31.10. oslavíme 10 000 pacientů v nemocnicích," napsal evoluční biolog a varuje, že následky budou fatální!

Podle Flegra je již nyní kapacita v nemocnicích pro nakažené covidem omezená a situace se v příštích dnech vymykat z ruky!

Flegr vidí situaci bledě

Jaroslav Flegr se mimo jiné opřel do polní nemocnice, která vznikla v Letňanech a měla by pojmout 500 pacientů s koronavirem, podle něj je to zoufale málo!

"V Letňanech budují s velkou slávou polní nemocnici pro 500 pacientů – tak to mě tedy fakt uklidňuje. Sakra, podívá se už konečně někdo na tenhle graf!!!

Jen tak mimochodem – čtvrtina pacientů skončí na jednotce intenzivní péče a více než polovina z nich na ní do pár dnů zemře. V televizi se včera policisté chlubili, že porušování opatření zatím řeší domluvou. Ti jsou ale moudří a hodní, co," napsal biolog, který se netají tím, že by ocenil kdyby pravidla zavedená vládou vymáhala policie mnohem tvrději!

"Přímka na semilogaritmickém grafu znamená, že počet hospitalizovaných roste exponenciálně. Ty dva zuby, kdy zdánlivě pacienti nepřibývali, čistě náhodou korespondují s 1. a 2. kolem voleb. S čím koresponduje ten první zub kolem 26. 9., nevím," přidal Flegr ještě vysvětlení ke zveřejněnému grafu do komentářů.

Jaroslav Flegr zveřejnil dvanáct bodů, podle kterých bychom se prý měli řídit, pokud se v příštích týdnech chcem vyhnout katastrofě:

1) Nainstalujte si do telefonu eRoušku.

2) Zachovávejte sociální distanc – když to jde, nepřibližujte se k jiným lidem blíže než na 2 metry a nedotýkejte se jich.

3) Umývejte si ruce mýdlem, jakmile se dotknete předmětů, kterých se dotýkali jiní lidé. Doma i kdekoli jinde desinfikujte sdílené předměty (klávesnice a podobně).

4) Noste kvalitní roušku, nejlépe s nanovlákny a vyžadujte, aby roušky nosili lidé ve vašem okolí.

5) Nevycházejte mezi lidi, když to není nezbytně potřeba. V rámci možností pracujte z domova, a to i za cenu případné změny zaměstnání či dokonce povolání.

6) Nakupujte vše, co lze pouze po internetu.

7) Nezúčastňujte se žádných hromadných akcí – hromadná akce se rozumí cokoli, kde je více než 5 lidí. To samé vyžadujte od členů domácnosti.

8) Větrejte a udržujte v místnostech vysokou relativní vlhkost (nad 40 %), například tím, že budete mít v místnostech nastavenou nižší teplotu (18-20°), a přitom budete nosit teplejší oblečení. V suchu kapénky vysychají a virus se udrží ve vzduchu dlouho a doputuje na delší vzdálenost.

9) Udržujte se v dobré fyzické kondici – jezte dost zeleniny, ovoce, vitamínů (především D a C – obojí jen v doporučeném denním dávkování), pohybujte se na čerstvém vzduch v místech, kde nejsou lidi. Dostatečně odpočívejte a spěte.

10) Udržujte se v dobré psychické kondici – komunikujte telefonicky či elektronicky s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými, konzumujte na dálku kulturu (hudbu, divadlo, filmy) čtěte knihy, vzdělávejte se, pomáhejte druhým, snažte se si udělat minimálně jednou denně radost.

11) Jestli tím neohrozíte rodinný rozpočet, tak utrácejte. Za vybavení domácnosti, šatníku, dílny, za knihy, vzdělání, opravy bytu, chalupy, za dovoz jídla z oblíbené restaurace. Šetrnost a střídmost ve spotřebě bývá považována za ctnost – v současné situaci to však neplatí. Investujte do své budoucnosti, zabavte se a nechte druhým vydělat.

12) Hledejte v nové situaci nové příležitosti. Zkuste napsat knihu, divadelní hru, složit písničku, malovat, rozjeďte novou zábavnou či vzdělávací stránku na internetu. Zkuste si osvojit nějaké umělecké řemeslo, nebo zkrátka řemeslo. Rozjeďte internetový obchod, poradenskou službu, prostě cokoli nového. Během epidemie dost lidí zchudne, ale řada jiných neuvěřitelně zbohatne. Další možná nezbohatnou, ale konečně pro sebe najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin.

Zda si rady biloga Flegra vezmete k srdci či ne, už necháme jen na vás.