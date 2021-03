Jaroslav Flegr: Na testech během pandemie záhadně bohatnou státní úředníci

Jaroslav Flegr na svém Facebooku pravidelně komentuje dění kolem pandemie, tentokrát se pustil do nákupu antigenních testů. Podle biologa na konci pandemie budeme mít hlavně řadu bohatších státních úředníků, pro plánované testování ve školách prý nemá lepší vysvětlení.

Jaroslav Flegr ve svém posledním textu upozornil na velmi nízkou spolehlivost antigenních testů, které se vláda chystá použít pro děti ve školách.

„Milý Micíku, vláda nakoupila pro naše žáky skvělé a levné antigenní testy. V Rakousku se stejnými otestovali 480 000 žáků a pozitivitu odhalili u 180 z nich. Tedy ani ne půl promile. I nejlepší testy označí za nakažené asi 1 % nenakažených. To znamená, že testy buď vůbec nefungovaly, nebo žáci při testování švindlovali, aby nemuseli do karantény,“ píše biolog.

Antigenní testy jsou podle vědce určené především pro pacienty s již viditelnými příznaky covidu, a proto jsou pro účely testování školáků zcela nevhodné.

„Nakoupit miliony antigenních testů určených pro testování osob s příznaky nemoci na testování osob bezpříznakových a prosadit si do řady předpisů, že pro preventivní testování se musí v Česku používat antigenní testy namísto stejně nákladných, ale nesrovnatelně citlivějších PCR testů, je samo o sobě husarský kousek hodný italské mafie. Nakoupit pro účely testování žáků testy, které v Rakousku zcela zjevně nefungovaly, na to už by se možná nezmohla ani mafie, nebo by jí to bylo přinejmenším blbé,“ navezl se Flegr do postupu vlády.

Jaroslav Flegr vysvětlil, k čemu jsou antigenní testy vhodné

„Antigenní test se hodí pro dva účely – pro rychlé třídění pacientů s jasnými příznaky onemocnění na ty s covidem a bez covidu (k tomu byl vyvinut) a dále pro testování například osob před krátkodobou návštěvou v domově seniorů. Už pro testování osob před vstupem do divadla nebo na sportovní zápas se antigenní testy nehodí, protože jsou pomalé. Ano, je to tak – vlastní antigenní test sice trvá jen asi čtvrt hodiny, laborant však zvládne najednou vyšetřit asi tak čtyři vzorky. PCR sice na obvyklých přístrojích trvá hodinu, ale najednou se vyšetří 384 (nebo na větších přístrojích také 1536) vzorků. V Luxíkově pojízdné laboratoři (Cesta ze tmy) zvládnou dnes vyšetřit za den 6 tisíc vzorků a projekt, který nabízel zdarma dr. Žďárský vládě, by umožňoval vyšetřit 10,6 milionu vzorků během týdne – za předpokladu spolupráce ze strany státu,“ vysvětluje Jaroslav Flegr, pro jaký účel byly antigenní testy vyvinuty.

Biolog mimo jiné upozornil na to, že koupit spolehlivější druhy testů by nebylo finančně náročnější. „Antigenní testy nejsou ani levnější. Náklady na jeden PCR test jsou asi 150 korun, šikovná laboratoř je schopná je srazit pod stovku. V případě toho celorepublikového testování, během kterého by už musela svoz vzorků nejspíš zajistit armáda, by to bylo zaručeně pod sto korun. Jen pro připomenutí, jeden den lockdownu nás přijde na několik miliard,“ tvrdí vědec.

Flegr také zdůraznil, že vládní zmocněnci využili nouzového stavu a díky němu nemuseli na zboží vyhlašovat obvyklý konkurz.

Vláda nakoupila testy za miliony bez soutěže

„No, máme nouzový stav, takže Hamáček a spol. mohli nakoupit miliony antigenních testů bez pořádné soutěže. Jiní pánové (možná i dámy, nevím) si zase prolobbovali, že stát požaduje a proplácí v mnoha situacích zcela nevhodné antigenní testy, nikoli stejně nákladné a nesrovnatelně lepší PCR testy. Určité pozitivum už vidím jen v tom, že až tenhle blázinec skončí, budeme mít nejspíš řadu státních úředníků, kteří během epidemie zázračným způsobem zbohatli,“ opřel se Jaroslav Flegr do nekalých praktik úředníků.

Situace by se podle biologa dala vyřešit poměrně jednoduše, vládě nabídl hned dva způsoby.

„Micíku, pan Luxík spočítal, že zhruba za 200 milionů by stát mohl zřídit a vybavit 200 malých kontejnerových laboratoří, které by mohly stát třeba před školou nebo před velkou fabrikou. Doktor Žďárský dospěl k pětkrát menší částce, kdyby se nenakupovaly kontejnery, ale do testování se zapojily lékárny a praktičtí lékaři, kterým by se koupily potřebné přístroje. Takové minilaboratoře by dohromady dokázaly za jeden den vyšetřit PCR metodou doktora Žďárského více než milion vzorků. I kdyby náklady na vyšetření byly 200 milionů každý den, tak je to málo proti těm nejméně dvěma miliardám, co nás stojí každý den lockdownu. Jakmile by daný systém naběhl, mohli by se okamžitě všichni žáci a studenti vrátit do škol a během měsíce bychom se i my ostatní vrátili ke skoro normálnímu životu. Čím více hromadných akcí by se konalo, tím více by se testovalo a tím rychleji bychom se vraceli k normálu,“ uzavřel Flegr svůj proslov.