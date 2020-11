Flegr: Třetí vlnu koronaviru ovlivní počasí, modleme se, aby opatření fungova

Evoluční biolog Jaroslav Flegr tvrdí, že třetí vlnu pandemie koronaviru ovlivní počasí. Během takzvané chřipkové sezóny se podle něj bude respirační onemocnění covid-19 daleko více šířit. Dodržování vládních opatření by proto mělo být přísně hlídáno, jinak se situace nezlepší.

Počty nově nakažených koronavirem klesají. Nakažených je teď zhruba o tisíc méně než minulý týden. Celkový počet lidí s onemocněním covid-19 je ke 2. listopadu v Česku 360 137 a za zmiňované pondělí jich přibylo 9 241. Nicméně čísla se zmenšují.

„My zatím nevíme stoprocentně, zda je to reálný úbytek. Ale já už si dnes na devadesát procent myslím, že ano, že některá z těch opatření zpoloviny minulého měsíce zabrala. Je možné, že se něco opravdu stalo a situace směřuje k lepšímu,“ řekl pro Šíp evoluční biolog Jaroslav Flegr.

Zdroj: Profimedia

„Teď bude ještě nějakou dobu přibývat nových lidí v nemocnicích a potom dalších deset dní budou ještě přibývat i denní počty mrtvých,“ konstatuje. Nutno podotknout, že jeho predikce v minulosti téměř vždycky vyšly a vycházejí dál.

Následně hovoří i o třetí vlně zákeřného viru. „To záleží na počasí. Až začne chřipková sezóna, tak jakékoli respirační onemocnění - včetně covidu - se bude šířit mnohem snáz. Pakliže do té doby uvolníme některá opatření, tak je budeme zase muset zavést,“ myslí si Flegr.

„Budeme se muset modlit, že i za těch zhoršených podmínek budou fungovat,“ tvrdí. Současná opatření podle něj už docela přísná jsou, ale málo se dbá na jejich dodržování na pracovištích.

„Tohle by nám neprošlo až bude chřipková sezóna. Kdyby se takhle špatně dodržovala protiepidemická opatření na pracovištích, tak to, že budeme zavírat školy, nám příliš nepomůže. Dodržování opatření se musí zejména v chřipkové sezóně velice přísně dodržovat,“ apeluje na veřejnost s tím, že kde to jde, je potřeba pracovat z domova.

Zdroj: Profimedia.cz

Mezi jeho další prognózy patří i možný krach podniků po konci epidemie. „Já jsem zvědavý, kolik v příštím roce podnikatelů zkrachuje kvůli tomu, že na ně pozůstalí podají žalobu, že se na pracovištích nedodržovala nařízená opatření,“ razí teorii Flegr.

„Stačí, když na pracovišti několik lidí onemocní a každý šikovný advokát na příslušném vedoucím či majiteli firmy vysoudí majlant. Stáhne ty majitele té firmy nebo vedoucí z kůže, když nedodržovali to, co bylo jasně nařízené, ať už je to práce z domova, kde to jde, nebo opatření a nošení ochranných pomůcek,“ podotýká.

„Myslím si, že budou odsouzeni k takovým náhradám, že se z toho lecjaká firma nevzpamatuje,“ nastiňuje blízkou budoucnost Flegr. Koronavirus podle něj úplně nezmizí. „Zůstane tady s námi jako chřipka, ale nebude to už taková hrozba. Taková, na kterou naveliko umírají lidé, a která by dokázala zahltit nemocnice,“ dodal odborník na slovo vzatý.

Jaroslav Flegr se k aktuální koronavirové situaci vyjadřuje často. Veřejnost mu poměrně naslouchá a ráda zná jeho názor. Nebylo tak divu, když mu po skončení Romana Prymuly jeho příznivci navrhovali, aby se stal novým ministrem zdravotnictví. „Psali mi to lidé na Facebooku a smál jsem se tomu,“ zakončuje Flegr svoji řeč.