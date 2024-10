Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý hudebník s kytarou v ruce Jaroslav Hutka je mnohonásobným otcem. I přes pokročilý věk si poměrně nedávno s mladší partnerkou nadělil dalšího potomka, a tak jich má už šest. Jak přiznal, čas od času ho přepadnou obavy, co s jeho rodinou bude, až jednou přijde jeho čas.

Jaroslav Hutka byl v minulosti třikrát ženatý. Ani s jednou manželkou mu to ale nevydrželo. Svou čtvrtou životní partnerku, o šestatřicet let mladší Magdalenu, si nikdy nevzal a žije s ní spokojeně na hromádce již přes osmnáct let.

Proč jeho předchozí vztahy nedopadly dobře, má podle Hutky svůj důvod, kterého si je poměrně dobře vědom. Přestože okolnosti byly pokaždé pochopitelně trochu jiné, jeden prvek byl přesto společný.

„Jedinou spojnicí všeho je, že jsem písničkář, který je věčně na cestách. Zdá se obecně, že poslední slovo v rozchodu měla vždy žena, ale tak jednoduché to není,” uvedl pro Prima Ženy.

Jaroslav Hutka má početnou rodinu

Původně neplánoval, že se stane otcem šesti dětí. Osud to tak ale zařídil. Vzhledem k tomu, že je plodil s různými partnerkami postupně, nejstaršího syna Vavřince a nejmladší dceru Eleonoru tak dělí věkový rozdíl neuvěřitelných padesáti let.

„Nejstarší syn vyrostl ve Francii, má i nějaké ročníky práva na Sorboně, žije v Praze a živí se překladatelstvím. Klára vystudovala klasickou historii v Edinburghu ve Skotsku, pak anglickou literaturu na Karlově univerzitě a teď dokončuje doktorskou práci v souvislosti se současným a antickým divadlem. Eliška už pracuje jako psycholog,” prozradil Jaroslav Hutka.

Jeho tři mladší potomci jsou ještě velmi malí. Nejstarší z nich je momentálně ve druhé třídě, mladší dva sourozenci ještě ani nedorostli do věku školáků. Podle jeho názoru spolu ale celá rozvětvená rodina má hezký vztah.

„Všichni spolu vycházejí velmi dobře, pro ty malinké jsou jejich starší sestry bohyně, vztahy jsou skvělé. Bylo by až kýčové to popisovat,” prozradil.

V době, kdy se narodilo nejmladší dítě, dcera Eleonora, bylo mu již třiasedmdesát let. Je otázka, zda se dožije dospělosti své nejmladší dcery.

„Mně je taky úzko z toho, že ty děti opustím dřív, než bych chtěl, ale ze vztahu s Magdalenou vyšlo, že ty děti musí přijít. A stalo se, že jsem byl i schopný se stát otcem. Ale na druhou stranu je to tak, že lidské dějiny jsou tak strašně plné válek, což znamená hlavně zabíjení mužů. Takže už v genech máme, že jen matka je ten spolehlivý nositel budoucnosti dětí,” prozradil hudebník, na kterém v poslední době stárnutí je poměrně hodně znát.

Jaromír Nohavica mu pije krev

V životě Jaroslava Hutky je jedna stálice. Tou jsou silné antipatie k jinému českému písničkáři – Jaromíru Nohavicovi. Toho považuje Hutka za zbabělce a zrádce, a to kvůli jeho pletkám s StB za minulého režimu.

Slavný kolega mu leží dlouhodobě v žaludku natolik, že o něm dokonce před lety složil píseň s názvem „Udavač z Těšína”. Ta nebyla přijata publikem úplně kladně, protože obliba Hutkova rivala je stále poměrně velká.

Zdroje: Prima Ženy , CNN Prima News , Denik.cz