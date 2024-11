Byla mladá, krásná, úspěšná. Její srdce vzplálo na scéně Národního divadla k o dvacet šest let staršímu Jaroslavu Marvanovi. Ačkoli měl snubní prsten, láskou se netajili. Z mileneckého vztahu se narodila dcera, rok po jejím narození herečka nečekaně zemřela. Proč? To zůstává nezodpovězené.

Cesta za sluncem

Zpívala, recitovala, hrála a herectví si v rodině prosadila. Milá půvabná plavovláska Alena Smíšková (*13. září 1927) se narodila v malé mladoboleslavské obci Jizerní Vtelno. Po střední získala místo v kroměřížském divadle, kde hned od počátku díky svému přirozenému hereckému i pěveckému talentu šla z role do role. Zamilovala se do herce Rudolfa Jančaříka, který se věnoval umělecké četbě knih významných spisovatelů.

Mladým manželům se narodili synové Tomáš a Petr. Krátký čas působili v Ostravě a na dalších scénách, pak dostali v angažmá v Plzni. Aleniny rodiče s třemi mladšími sourozenci se tam se za nimi přestěhovali, aby herečce pomáhali starat se o děti. Zatímco Alena se drala na výsluní, Rudolfovi se příliš nedařilo, protože se víc věnoval pití než přednesu z knih, a manželství ztroskotalo.

Alena po rozvodu přijala v roce 1953 nabídku do Národního divadla, jemuž v té době řediteloval Drahoš Zelenský, který ji znal z Ostravy, kde též působil. Na jevišti se jí dařilo, hned na počátku zazářila v roli Haničky v Jiráskově Lucerně, dostávala krásné role, a aby uživila rodinu, ještě pracovala pro rozhlas a jezdila po estrádách. Byla dle vzpomínek synů šťastná.

Pár hřejivých let

V Národním divadle začal její „tajný“ románek s ženatým Jaroslavem Marvanem, o které však věděla i jeho manželka Marie, ale více či méně mu to mlčky tolerovala, protože nemohla mít děti, po kterých Marvan toužil. V roce 1960 se Aleně narodila dcera, která dostala jméno po mamince, příjmení po tatínkovi Marvanovi. Nerozvedl se, zůstal u ženy.

close info ČTK / Archiv redakce / ČTK / Archiv redakce zoom_in Šťastný tatínek se svou Alenkou. Měl ji moc rád a byl na ni pyšný

Blíží se konec roku 1961, Alena, která se těší na novou roli, kterou začala zkoušet, se má dne 3. prosince ujmout návštěvy polských herců a uvádět pro ně matiné. Ráno pro ni přijede na smluvenou hodinu řidič, herečka mu neotvírá. Vrátí se do divadla a oznámí to řediteli. Ten Alenu zná, ví, že je svědomitá a pečlivá, že jí na tomto úkolu velmi záleží. Tuší, že něco není v pořádku. Pošle s řidičem do jejího bytu zaměstnance…

Zakryté černým suknem

Alena na bouchání a zvonění na dveře neotvírá, v bytě je ticho. Vyrazí dveře. Alena leží ještě v pyžamu v předsíni, má rozbitou bradu a potlučené ruce. Na zemi je krev. V bytě se povalují rozházené věci, postel je rozestlaná, telefon leží rozbitý na zemi...

Vyšetřování, aniž by proběhlo, bylo bezprostředně uzavřeno s tím, že se jedná o demonstrativní sebevraždu otravou plynem. Podivné okolnosti nikoho nezajímaly. Nikoho, kromě rodiny a přátel, kteří neměli nejmenších pochyb, že by si na život nesáhla ani k tomu neměla důvod. Zájem byl, aby se její záhadná smrt nerozmazávala. Byla přeci členkou souboru Národního divadla a Marvan národní umělec! To v té době nebylo horním patrům vhod.

Alenka vdaná Poledníková je učitelka, její dcera se stala letuškou a syn se věnuje informačním technologiím. Jak zemřela její maminka, kterou nepoznala, se nikdy nedoví.

Zdroje: www.ahaonline.cz, gardes.cz, www.lifee.cz,