Smutná kvíz: Poznáte superslavného českého herce na fotce z mládí? Zřekl se bratra, protože mučil vězně

Externí autor 20. 8. 2024

Celý život žil v nevědomí a bludu. Jeho kariéru i rodinu zasáhl komunistický režim, kdy jakožto umělec musel ztvárňovat především role soudruhů. V porovnání s tím, co se ale dozvěděl až později, to nic nebylo. Jeho vlastní bratr se totiž ukázal být takovým tyranem, že za to dokonce dostával ocenění.

user Externí autor