Externí autor 28. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Tomuto oblíbenému českému herci je dnes již čtyřiaosmdesát let. Jako mladý jinoch byl ale k pohledání, nejedna dívka či žena se za ním na ulici otočila. On byl ale celý život věrné té jedné, své manželce Libušce. Poznáte, kdo je na staré fotografii?

Herec, který hercem být nechtěl, a ani se jím stát neměl. Snem malého klučíka bylo hrabat se ve špinavém motoru auta a vyučit se automechanikem. Osud ho ale nakonec zavál jinam a příčinou byla nemoc a (ne)doporučení lékařů.

„Lákal mě volant. Jenže koncem základní školy jsme se na horách opalovali na sněhu, já nastydl a onemocněl jsem zánětem ledvin. Když mě doktoři propouštěli z nemocnice, to povolání mi nedoporučili, protože se v té době ještě leželo pod autem na betonu. Dali mi vybrat ze tří řemesel: pekař, chemik a rytec. Rytectví se mi líbilo, je to umělecké řemeslo, tak jsem se vyučil v družstvu Znak,” prozradil v rozhovoru pro web idnes.cz.

Odmítl milostnou scénu s Olgou Schoberovou

Nicméně ani rytectví ho příliš neuchvátilo, a tak se rozhodl podat si přihlášku na DAMU. A byl úspěšně přijat. V tu dobu už byl až po uši zamilovaný do krásné Libušky, kterou si i po čtyřech letech randění vzal. Vymetat večírky a flámovat až do noci ho nebavilo, raději byl doma s rodinou. Ostatně jeho věrnost a oddanost se projevila i při natáčení.

Čekala ho totiž milostná scéna s nádhernou Olgou Schoberovou. A bylo to právě zrovna v době, kdy byl čerstvě ženatý. „Se svou ženou jsem konzultoval i scénář. Když při čtení došla až k tomu místu, ujišťoval jsem ji, že to nebudu točit, protože to jen zdržuje děj. Že je přece každému jasné, když mě holka pozve k sobě a zavřou se za námi dveře, co asi bude následovat, tudíž je ta milostná scéna vlastně zbytečná,” vypráví herec.

A skutečně se mu podařilo prosadit si svou. Režisérovi Antonínu Kachlíkovi svérázně oznámil, že scéna je zbytečná a že se točit nebude, protože zdržuje děj. „Tak natočíme jen, jak přijdete, nalijete si víno a ťuknete si, jo?“ řekl prý tehdy režisér.

Babičky a matky mu chtěly nacpat své dcery a vnučky

Jeho žena Libuška měla svatou trpělivost, ale na svého manžela vlastně neměla ani důvod žárlit. Byl jí tak poblázněný, že jí všechny své příhody s kolegyněmi i fanynkami vyprávěl a přiznával. „Dostával jsem od nich dopisy, že se jim třeba ta či ona postava, kterou jsem ztvárnil, líbila. Někdy to byla i žertovná psaníčka,” vypráví herec v rozhovoru pro web Prima Ženy.

Dodává, že hlavní fanouškovskou základnu tvořily maminky a babičky, které chtěly provdat své dcery a vnučky. Jedna dívka mu prý dokonce psala, jako by byl její deník. „Byl jsem pro ni něco jako zpovědník, vrba, které se se vším svěřovala. Byl jsem svědkem rozchodu jejích rodičů, její první lásky, pak mi poslala svatební oznámení a fotografii krásné rodinky s malým dítětem. Moje paní byla vždycky velmi rozumná a chápala moji práci,“ nedá na svou Libušku dopustit.

S Libuškou spolu byli od sedmnácti let až do její smrti v roce 2020. Zemřela ve věku osmasedmdesáti let.

Tušíte, o kterém herci a jeho osudové lásce byla řeč? Pokud jste hádali Jaroslava Satoranského, nespletli jste se!

Herec Jaroslav Satoranský se může ale i přes tuto bolestivou ztrátu dál radovat ze svých blízkých a rodiny jako takové. Vnuk jeho bratrance je celosvětově úspěšný basketbalista Tomáš Satoranský a i ostatní z rodiny mu dělají čest. „Už to lepší nebude. Stále tam budou ty smutné vzpomínky. Jediné, co mi pomáhá, je práce a nejvíce samozřejmě moje rodina. Ta se nám opravdu povedla,“ řekl tehdy herec, když ztratil svou životní lásku, avšak snažil se neklesat na mysli a radovat se z toho, co mu na světě ještě zůstalo.

Zdroje: idnes.cz, zeny.iprima.cz