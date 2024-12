Výčet jeho divadelních rolí je úctyhodný, vždyť na prknech, která znamenají svět, stojí už více než šest desítek let. Žádné vysedávání po kavárničkách, žádné bujaré večírky – jeho život je herecké řemeslo, rodina. Příjemný, skromný herec má za rohem 85. narozeniny, další bez „svých“ žen.

K osudovým láskám

Když jeho osudová žena vstoupila do jeho života, měla občanku sotva pár měsíců. Jemu bylo sedmnáct. Svedla je dohromady náhoda. Tehdy hrál v ochotnickém divadle, kam sympatická blondýnka přišla za svou kamarádkou…

Jeviště, oponu, divadelní šatny a nadšení ochotníků znal od malička. Rodiče hráli s ochotníky, sestra hrála s ochotníky. Dřív než se přihlásil na DAMU, vyučil se Jaroslav Satoranský (*17. prosince 1939) nejdříve rytcem. Jako již skutečný herec začínal v kladenském divadle. V polovině 60. let se stalo jeho domovskou scénou Divadlo Na Vinohradech, jenž se zároveň stalo místem seznámení s druhou ženou, se kterou má propojen svůj život.

Princ, Kuba i major

Držitele Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra známe z kinosálů, příběhy postav, které ztvárnil, sledujeme na televizních obrazovkách. Jako Honza vstoupil do našich domovů v pohádce Jak se Honza hádal s králem. Prince Netálského ucházejícího se o princeznu Rozmarýnku si zahrál v Hádavé pohádce. Tou jeho „nejpohádkovější“ rolí je ale večerníkový čeledín Kuba z Krkonošských pohádek.

close info YouTube / YouTube zoom_in Anče, Kuba, hajnej... a Tady je Krakonošovo, chybí jen Trautenberk a Krakonoš

Do televizních programů patří diváky oblíbené a sledované seriály, ve dvou hrál Jaroslav hlavní postavy. V Nejmladší z rodu Hamrů Honzíka, inženýra Zbyňka Kořínka v Inženýrská odysea z roku 1979. Skočme ještě o deset let zpět k jeho první seriálové roli. Tou je Vojtěch Vont ve foglarovce Rychlé šípy. Velkou oblibu u diváků si získal jako mjr. Václav Koutný v neméně oblíbené šumavské Policii Modrava.

Chápavá blondýnka a hubatá Anče

Jméno dívky, kterou spatřil o přestávce v ochotnickém divadle, jak bylo zmíněno na začátku, je Libuše. Začali spolu chodit a po čtyřech letech došli k oltáři. Čekala na něho, když byl dva roky na vojně, s pochopením a tolerancí ustála pracovní vytížení 70. a 80. let, kdy byl často obsazovaným filmovým a televizním hercem. Svou ženu miloval a měl ji v úctě. Žádná z fanynek, které mu posílaly milostná psaníčka, neměla šanci. V srdci měl svou Libušku a rodinu.

Spolu vychovali dceru Martinu, která vystudovala pedagogiku. Má dva syny, inženýra Jakuba a ekonoma Jana. Starší má dvě ratolesti, a tak je Jaroslav pradědečkem. Se svou ženou prožil krásný a šťastný život. Než mu ji před čtyřmi lety vzala zhoubná nemoc, užívali si spolu pozdního věku na dlouhých procházkách a na chalupě v podhůří Lužických hor.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Se svou manželkou během šťastných let, než je zkalila zákeřná nemoc

Do jejích posledních chvil byl u ní i s dcerou. Krátce na to, co se s ní s bolestí v srdci rozloučil, přišla další rána. Se zákeřnou nemocí, kterou již jednou porazila stejně jako jeho žena, odešla do hereckého nebe jeho „Anče“. Jako herecká partnerka s ním sloužila Trautenberkovi ve známém Večerníčku, řadu let spolu stáli na jevišti vinohradského divadla. V osobním životě si byli velmi blízcí. Na rozdíl od manželky se s dlouholetou kolegyní a přítelkyní Hanou Maciuchovou rozloučit nemohl. Na poslední dny svého života odjela na rodnou Moravu, kde 26. ledna 2021 zemřela. S odchodem obou žen se snaží vyrovnat prací, oporou a radostí mu je rodina.

