Zamlada to bývala doslova a do písmene kočka s jiskrou v oku. Patřila k nejkrásnějším českým herečkám. I proto se kolem ní točilo hodně mužů. Pro manželství si ale vybrala špatného. Kdo je slavná herečka na retro obálce?

Bývala sexy idolem 60. let a nebála se ani odvážné milostné scény v romantickém dramatu z roku 1965. Jelikož ji točila se svým tehdejším partnerem, zas tak moc se nestyděla. Pro Český rozhlas vzpomínala: „Měla jsem z toho trému, ale taky štěstí na režiséra Zbyňka Brynycha a kameramana, kteří to udělali tak, abych se cítila dobře. Navíc to bylo s mým tehdejším chlapcem. Myslím, že ho do té role pan Brynych obsadil záměrně, aby mi to usnadnil.“

Herečka slavné filmové éry

Patřila do éry slavných českých filmů a velkých režisérů. Během dlouhé kariéry dostala díky svému hereckému nadání, civilnímu projevu a smyslu pro detail šanci točit například s již zmíněným Zbyňkem Brynychem, ale také s Františkem Vláčilem, Jaromilem Jirešem, Karlem Kachyňou či Otakarem Vávrou. Objevila se v Jirešově Žertu, Vávrově Kladivu na čarodějnice nebo Vláčilově Dýmu bramborové natě a mnoha dalších významných filmech.

Láska s parohy

Její první láskou byl o rok starší herecký kolega. Ten na jejich vztah později vzpomínal tak trochu s nadsázkou. Prý spolu chodili pět let, ale ona s ním jenom tři roky, protože ty zbývající měl parohy až do nebe. I když se rozešli, do jeho smrti zůstali dobrými přáteli.

Další vážnou známost prožila s tehdy populárním zpěvákem, který se později o jejich vztahu podle Blesku vyjádřil: „Byla vážně moc hezká, krásnější než Marilyn Monroeová! Rozuměli jsme si tehdy po všech stránkách a možná by to vydrželo dýl… Nebýt jednadvacátého srpna a ruské invaze, kdy jsme přestali pracovat, přestalo se hrát a vznikla mizérie, která se podepsala i na našem vztahu.“

Manželský omyl

Náhoda jí ve čtyřiatřiceti letech přivedla do cesty jistého číšníka a taxikáře. Sice, jak sama několikrát zmínila, nebyla vdavekchtivá, ale vzhledem k tomu, že přišla do jiného stavu, připadalo jí rozumné zajistit dítěti úplnou rodinu.

Jenže šlápla vedle. Dotyčný nejspíš počítal s tím, že ho bude už tehdy známá a hodně obsazovaná herečka živit. Místo aby přispěl do rodinné kasy, neustále flámoval a zejména po narození syna se doma příliš nezdržoval. Navíc ji prý i týral.

Herečka v té době už neměla maminku, otec jí zemřel v dětství a s pomocí se nemohla spolehnout ani na manželovu matku. Po necelých dvou letech vztahu se proto odhodlala k rozvodu a když se tak stalo, prohlásila onen den za nejšťastnější ve svém životě.

Muže nechce ani vidět, až na jednoho a tím je její syn.

Čilá důchodkyně

Sedmaosmdesátiletá důchodkyně se rozhodně nenudí. Ještě donedávna jezdila na dovolené k moři, kromě syna miluje svého pejska a chalupu na Sázavě, kam ráda utíká po natáčení z rušné Prahy. Miluje procházky lesem a houbaření, i když houby nejí. Přes takto požehnaný věk se jí daří i pracovně.

Herdekbaba z nekonečného seriálu

Tak co, uhodli jste, že celou dobu byla řeč o Jaroslavě Obermajerové, která je v současné době divákům známá hlavně coby Vilma Nyklová, svérázná obchodnice a babička z populárního seriálu Ulice?

