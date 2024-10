Externí autor 3. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Na začátku léta oslavila krásných osmdesát pět let. Na svůj věk ale vůbec nevypadá. Poznáte v této krásné staré dámě kdysi slavnou televizní hlasatelku? Chytří si vzpomenou.

Její maminka vlastnila malý obchod, otec byl úředník. Nejspíš vám tak je jasné, že cestu ke vzdělání měla kvůli svému původu celkem trnitou. Nemohla si vybírat a nakonec skončila na střední potravinářské škole, kde se věnovala vaření piva.

Herečka

Ne, nespletli jsme se, naše slavná televizní hlasatelka začínala jako herečka. Ještě na střední škole se přihlásila na konkurz do filmu, na jehož scénáři se podílel později slavný režisér Miloš Forman. Ten vyhrála a získala jednu z hlavních rolí.

Další nabídky na sebe nenechaly čekat. Od roku 1958 pak natočila sedm celovečerních filmů a jeden televizní. Svou hereckou kariéru uzavřela v roce 1972.

Moderátorka

Možná vás teď napadá, proč nepokračovala v poměrně slušně našlápnuté filmové kariéře. Pro Deník.cz na podobnou otázku odpověděla, že se vlastně herečkou nikdy necítila a ani na to neměla. Jiné to bylo s televizí, která ji lákala, zejména tedy publicistika.

Takže když jí televize časem nabídla moderovat nový vzdělávací pořad pro mladé maminky ve stylu „lékař radí“, šla do toho. Po té dostala příležitost moderovat další dva pořady a s nimi přišla i nabídka z hlasatelny.

Profese hlasatelky

V šedesátých letech se pak s dalšími konferenciérkami podílela na velmi úspěšném multimediálním projektu Laterna magica, kde strávila téměř deset let a projela s ním kus světa. Dalším zajímavou příležitostí v kariéře byl pro ni Kinoautomat. V Laterně magice musela dokonce moderovat v řadě různých jazyků, a to i těch exotických. Jak sama v jednom rozhovoru poznamenala, byla mladá, šlo to samo…

V roce 1969 dostala lano z hlasatelny Československé televize, kde vydržela až do roku 1974. K této profesi překvapivě podotkla, že profesi hlasatelky brala hlavně jako příležitost a způsob, jak se posunout k další práci, nikoli pozici, ve které by chtěla zůstat na pořád. A také nezůstala, ale nikoli, že by sama chtěla odejít. Stala se, jako jedna z mnohých, obětí normalizace a dostala výpověď.

Těžký život

Komunisté jí po vyhazovu připravili krušné chvíle, protože nemohla několik let najít práci. Nikdo si nedovolil jít proti režimu a šikovnou a pohlednou konferenciérku a hlasatelku zaměstnat. Teprve až po několika letech získala místo jako účetní.

Do České televize se vrátila v roce 1991 a dalších osm let uváděla Nedělní ráno. Slyšet jste ji mohli i na rozhlasových vlnách, kde se věnovala pořadům s vážnou hudbou a pro odlehčení působila i v Dámském klubu Frekvence 1.

Poznali jste?

Kdo hádal, že dáma na fotografii je bývalá moderátorka a hlasatelka Jaroslava Panýrková, hádal správně. Stále štíhlá a upravená si užívá důchod a bydlení se svou dcerou Kateřinou, kterou má s jedním ze svých manželů tehdejším ředitelem divadla Rokoko Darkem Vostřelem. Po druhé se provdala za architekta Jindřicha Santara. Ani tohle manželství ale nevydrželo. I když toho prožila tolik a ne vždy snadné věci, neztrácí dobrou náladu.

