Herečka Jiřina Bohdalová má mladší sestru, příliš často si jí ale neužije. Jaruška totiž již roky žije ve Švédsku, kam se dostala za pohnutých okolností. Obě dámy jsou si ale velice podobné – známá umělkyně má ve své sestře prakticky svou mladší kopii.

Do společnosti Jiřina Bohdalová svou sestru příliš často nevyvede. Dělí je totiž stovky kilometrů, protože Jaruška, jak herečka své mladší sestře říká, již od roku 1968 žije ve Švédsku.

Jako malé holky spolu vyrůstaly na pražských Vinohradech a Jiřina se o Jarušku, která je o dvanáct let mladší, velmi často starala. Vlivem minulého politického režimu byl ale život mladšího z děvčat Bohdalových velmi komplikovaný.

Protože tatínek obou dívek byl živnostník, skončil na dlouhých šest let v komunistickém vězení. To pochopitelně pošramotilo pověst jeho dcer, a tak Jarušku z tohoto důvodu vyhodili z jazykové školy. Velmi brzy si uvědomila, že šancí na dokončení studia v Československu příliš mnoho nemá.

Jaroslava Henzelová žije ve Švédsku.

Jiřina Bohdalová, která v tu dobu byla již známou herečkou, se pochopitelně sestře snažila pomoci, jak jen mohla. Na nějakou dobu ji vzala k sobě a Jaroslava jí poté vypomáhala s hlídáním malé dcery Simony. Nakonec se Bohdalové podařilo sestře sehnat zaměstnání technické kresličky.

Později se Jaruška provdala, stala se z ní paní Henzelová a porodila dva syny, Dominika a Patrika. Protože na ni ale tatínek neustále naléhal, rozhodla se nakonec i s celou rodinou emigrovat, aby svým dětem zajistila lepší budoucnost.

Manželé nejprve nějakou dobu žili v Rakousku, ale nedařilo se jim tam dobře a trpěli finančním nedostatkem. Proto se nakonec přestěhovali do Švédska, kde od té doby žijí dodnes.

Ve Švédsku je těžké najít přátele

Sžít se s touto velkou životní změnou bylo pro Jaroslavu Henzelovou velmi těžké. Přiznala dokonce, že kdyby ji tatínek k emigraci neustále nenabádal, nejspíš by se k tomu s manželem nikdy neodhodlali.

Ve Švédsku navíc dlouhou dobu trpěla pocitem osamění, protože nátura tamějších lidí se od té české v mnohém liší.

„Navazování opravdového přátelství, tak jak je známe z domova, tu trvá dlouho. Oni se Češi seznamují a přátelí velmi rychle, ale často slibují, co nemohou splnit. To ve Švédsku není. Když už tady máte nějaké přátele, pak je to trvalejší,” vysvětlila paní Jaroslava.

Do Česka se ráda vrací

Kdykoliv má proto příležitost, do Česka se ráda podívá. Naposledy dorazila letos na jaře, a to k příležitosti třiadevadesátých narozenin Jiřiny Bohdalové. S tou se tak po delší době ukázala ve společnosti.

Na první pohled zaujme, že navzdory tomu, že je Jaroslava Henezelová o dvanáct let mladší než její sestra, co se týká kondice, je na tom Jiřina Bohdalová podstatně lépe.

Paní Jaroslavu totiž již nějakou dobu trápí zdravotní potíže, které jí způsobují problémy zejména s chůzí. Pohybuje se proto za pomoci ortopedického chodítka.

