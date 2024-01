Kariéra idola dívčích srdcí našeho dětství a mládí, Jasona Priestleyho alias Brandona Walshe, je poznamenána velkou rozmanitostí, která sahá daleko za hranice kultovního seriálu Beverly Hills 902 10. Podívejte se, jak herec vypadá v 54 letech.

Jason Bradford Priestley, narozený 28. srpna 1969 v Severním Vancouveru v Britské Kolumbii, si vybudoval mnohostrannou kariéru kanadského herce a televizního režiséra. Ačkoli je široce známý díky svému ikonickému ztvárnění Brandona Walshe v televizním seriálu Beverly Hills 90210 (1990-1998, 2000), Priestleyho cesta sahá daleko za tuto roli teenagerského lamače dívčích srdcí.

Raný život a začátky – až k produkci 902 10

Priestleyho kořeny sahají do severního Vancouveru, kde se narodil Sharon Kirkové, herečce a herecké trenérce. Jason vystudoval střední školu Argyle v Severním Vancouveru a vzhledem k matčině angažovanosti se brzy seznámil se zábavním průmyslem.

Jasonova televizní kariéra odstartovala koncem 80. let 20. století reklamami a hostujícími rolemi. Ztvárnil různé postavy, od vnuka mafiána v seriálu Airwolf až po roli Todda v krátce vysílaném sitcomu Sestra Kate.

close info Profimedia zoom_in Beverly Hills 90210

Průlom však přišel v roce 1990, kdy byl obsazen do role Brandona Walshe v seriálu Beverly Hills 90210. Tato role z něj udělala nejen idol teenagerů, ale také mu vynesla dvě nominace na Zlatý glóbus. Priestley režíroval 15 epizod tohoto seriálu a zůstal výkonným producentem až do jeho ukončení v roce 2000.

Velké role a kniha pamětí

Po skončení seriálu Severly Hills se Priestley věnoval různým televizním projektům a jeho režisérská činnost se rozšířila na seriály jako 7th Heaven a The Secret Life of the American Teenager. V roce 2007 se vrátil k seriálové tvorbě v pořadu Lifetime Television Side Order of Life.

Kromě televize se Priestley pustil i do filmu, kde si zahrál velké role ve filmech Láska a smrt na Long Islandu (1997) a ve svém režijním debutu Cas & Dylan. V roce 2014 vydal svou autobiografii Jason Priestley: A Memoir, v níž přiblížil svůj život a kariéru.

Osobní život a vítězství nad nepřízní osudu

Priestleyho osobní život zahrnuje triumfy i výzvy. V roce 1999 čelil problémům se zákonem po incidentu s řízením pod vlivem alkoholu, který vyústil v roční pozastavení řidičského oprávnění. V roce 1999 se oženil s vizážistkou Ashlee Petersonovou, ale již o rok později se pár rozvedl. V roce 2005 se podruhé oženil, tentokrát s uměleckou maskérkou Naomi Lowde a mají spolu dvě děti.

A jak Jason dnes vypadá? Sice sešel, ale Brandona, idol dívčích srdcí z devadesátek, bychom v něm stále poznali.

close info YouTube, public domain zoom_in Jason ve svých 54 letech

close info Profimedia zoom_in Takto vypadá Jason ve svých 54 letech, Toronto, 2023

Návrat ke kanadským kořenům a dokumentární režie

V posledních letech se Priestley vrátil ke svým kanadským kořenům v komediálně-dramatickém seriálu televize Global Private Eyes (2016-2021), kde ztvárnil roli Matta Shadea. Pustil se také do dokumentární režie ve filmu Offside: Příběh Harolda Ballarda, který zkoumá kontroverzní život majitele klubu Toronto Maple Leafs.

I když seriál Beverly Hills 90210 zůstává klíčovou kapitolou kariéry Jasona Priestleyho, jeho cesta jako herce, režiséra a vypravěče příběhů ukazuje všestrannost a houževnatost. Jeho schopnost přijímat různorodé role a přispívat k různým aspektům zábavního průmyslu podtrhuje hloubku jeho kariéry a dokazuje, že Jason Priestley je mnohem víc než jen ikonický Brandon Walsh.

Na jeho vzpomínky na Beverly Hills 902 10 se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.usmagazine.com, www.dailymail.co.uk, calgaryherald.com