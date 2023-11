Není hvězdičkou, která jednou zazářila v jednom seriálu. Ač i on stárne a čas ho nešetří, dnes stále pohledný padesátník „Brandon z Beverly Hills“ si svým šarmem a osobním kouzlem získává přízeň diváků desítky let. Jeho svět není jen před kamerou, ale i za ní. A nejen za ní, je dokonce mnohem větší…

Charismatický Kanaďan

Milovaný tisíci náctiletými si celosvětovou popularitu získal Jason Bradford Priestley jako čestný a charakterní Brandon Walsh v Beverly Hills 90210 (1990-1998). Za tuto roli byl dvakrát nominovaný na Zlatý globus, 15 dílů „Beverly“ sám režíroval. V poslední řadě seriálu (2000) působil už jen jako producent. U nás ho můžou televizní diváci znát také z kanadského, jeho dalšího slavného seriálu Soukromé očko (2016-2021), kde hrál hlavní roli jako detektiv Matt („Shadow“) Shade, který pomáhá řešit krimi případy Angie Everettové.

Jason jako Matt Shade v Soukromém očku

Svou hereckou kariéru začal v reklamách, malých roličkách a TV show, i v hudebních videoklipech. Na televizní obrazovce se poprvé objevil v roce 1978. V televizních seriálech i filmech ztvárnil bezpočet postav. Zatím poslední je detektiv ve francouzském filmu Smrt na trati z roku 2023. V celovečerním filmu dostal svou první roli v roce 1986, a během třiceti jich bylo více než čtyři desítky. Svůj herecký talent ukázal i na jevišti.

Od „Beverly Hills“ začal také pracovat jako producent a režisér TV filmů a seriálů nebo jejich jednotlivých dílů a založil si vlastní produkční společnost. Za přínos kanadskému filmovému průmyslu i za své herectví získal mnohá ocenění, má i svou hvězdu na Kanadském chodníku slávy v Torontu.

Jason v jednom z videoklipů

Jason se narodil ve Vancouveru 28. srpna 1969. Jeho matka byla herečka, stejně jako je i jeho starší sestra Justine. Pochází z dvojjazyčné rodiny, a tak je jeho rodným jazykem francouzština a angličtina. Občanství USA získal v roce 2007.

Jasonovy lásky

… vůně benzínu

Kromě toho, že sbírá motorky různých značek, je Jason i nadšeným automobilovým závodníkem. Od poloviny 90. let se účastnil mnoha kanadských rallye. Na vůni benzínu musel na chvíli zapomenout v roce 1999 poté, kdy ve svém soukromém Porsche pod „vlivem“ narazil do sloupu. Rok byl bez řidičáku a soudně mu nařízeno, aby navštěvoval sezení pro „zvládání alkoholu“. Na závodní dráhu se vrátil. V roce 2002 ale utrpěl zranění při tréninku na závodním okruhu, když při rychlosti 290 km/h narazil do ochranné bariéry. Za volant závodních vozů opět usedl až o pět let později.

Přestože propaguje bezpečné řízení za volantem hlavně po nějaké té sklence, je zároveň známý jako ctitel kvalitní whisky, spolupracuje s palírnami a vystupuje na jejich ochutnávkách.

Jason se svou rodinou na filmovém festivalu v Monte Carlu, 2022

… srdeční

Se svou filmovou středoškolskou partou z „Beverly Hills“ se přátelil nejen během natáčení. Zvláště se „sestrou“ Brandon (Shannen Doherty) a její láskou Dylanem (Luke Perry) udržoval vřelé kontakty i po skončení seriálu. Poprvé se oženil s vizážistkou Ashlee Petersonovou v únoru roku 1999, jejich manželství ale nevydrželo ani rok. Své rodinné štěstí našel až po boku Naomi Lowde, též vizážistky. Své ano si řekli 14. května 2005. Mají spolu dceru Avu Veronicu (*2007) a syna Dashilla Orsona (*2009).

… dobročinnost a radosti

Jason finančně přispívá a účastní se kampaní a charitativních akcí, které souvisejí se životním prostředím, vystupuje proti týraní zvířat, je veřejným zastáncem jejich práv. Nejsou to jen „zvířecí“ organizace, které podporuje, ale i ty, které usilují o rovnoprávnost LGBTQ+. Kdysi hrál hokej a dodnes ho miluje. Rád fotí, dokumentuje své zážitky a snímky zveřejňuje. Jeho vášní je i dobré jídlo. Své kuchařské umění předvedl v kuchařských show MasterChef a dalších. Na jeho počest dokonce kanadský řetězec restaurací začal v roce 2013 prodávat koblihy „Pristley“. Jason moderoval televizní pořady a svůj hlas propůjčil animovaným postavičkám.

Takto vypadá Jason ve svých 54 letech, Toronto, 2023

Napsal svou autobiografii jako knihu pro děti pod názvem Jason Preistley: A Memoir, ve které prostřednictvím malého chlapce sděluje své osobní a profesní zkušenosti a čtenáře nechává nahlédnout do svého života. Vydaná byla v roce 2014.

Zapsal se do srdcí milionů fanoušků po celém světě, na stříbrném plátně i obrazovkách zanechal svou trvalou stopu. Lze jen věřit, že v ní bude kráčet i dál…

