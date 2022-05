Vulkán na Jávě chrlí nebezpečnou modrou lávu. A skrývá ještě strašné tajemství

Modrou lávu pozorují desítky zvědavců.

Sopky jsou velmi tajemné objekty, a jako takové lákají každého dobrodruha, o vědcích rozličných oborů ani nemluvě. Pozorovat žhavou lávu při výbuchu sopky je natolik krásná podívaná, že je škoda, že je většinou provázena nějakou katastrofou. Umíte si ale představit, že by místo oranžového ohnivého světla láva žhnula modrým světlem? Taková je láva na jedné indonéské sopce. Nejen krásná, ale i smrtelně nebezpečná…

Sopka Kawah Ijen leží na Jávě, která je sopečnou aktivitou velmi proslulá. Aktivní sopka je součástí komplexu sopek v regentství Banywang, ležících v kráteru Ijen, jehož nejvyšším bodem je stratovulkán Gunung Merapi. Kawah Ijen je jednou z nejneobvyklejších sopek na světě právě pro barvu lávy, kterou chrlí. Je totiž skutečně modrá! Důvodem je neuvěřitelně vysoký obsah síry. Ijen má jedny z nejvyšších hodnot síry na světě.

Modrá sopka, jak ji lidé přezdívají, chrlí nejen modrou lávu, ale při podzemní činnosti z ní šlehají i jasně modré plameny. Místní tento jev nazývají modrý oheň a sopka láká tisíce turistů, kteří jsou jí fascinováni. Na Jávě je ale podobných jevů více, leží zde i největší kyselé jezero na světě, které se nachází právě uvnitř kráteru. Má neskutečně tyrkysovou vodu, která je však smrtelně jedovatá. Inu, neskutečná krása někdy zabíjí.

Na video se podívejte zde:

Modrá je dobrá

Modré plameny, a následně modrá láva, se objevují v momentě, kdy se sirné plyny sopky dostanou do kontaktu se vzduchem o teplotě vyšší než 360 °C. Tato hustá sbírka plynu, při kontaktu s kyslíkem a osvětlená roztavenou žhavou lávou, hoří modře. Modré plameny jsou ale viditelné jen v noci. Vědci je připodobňují k marťanským výbuchům.

"Po několika nocích v kráteru jsem si připadal, že jsem na jiné planetě," říká fotograf Olivier Grunewald, který spolupracoval s prezidentem Ženevské vulkanologické společnosti Régisem Etiennem na vytvoření dokumentárního filmu o těžbě síry na Ijen. Právě to je totiž další záhada této jávské sopky.

Smrtelně nebezpečný job

Jeaž k nevíře si představit, že v sopce pracují lidé! Je zde totiž prováděna jedna z nejnebezpečnějších těžeb síry na světě! Hlavním problémem jsou sirné plyny, které v kráteru neustále víří, takže horníci jsou neustále v ohrožení života. K tomu si připočtěte ještě chůzi po strmých svazích sopky nahoru a dolů, obyčejně vyzbrojeni plynovou maskou nebo jiným bezpečnostním vybavením.

Těží se zde sirná hornina, která vzniká po vyhasnutí modrých plamenů. A protože jsme v Indonésii, s technologiemi je to velmi na štíru, takže horníci pak velké náklady sirné horniny nosí v koších dolů po úbočí hory, kde dostávají zaplaceno za kilogram. Mezi horníky najdeme často i malé děti, které si chtějí v chudé zemi přivydělat. No, přivydělat! Výdělky jsou směšné. Protože není možné udělat zpravidla více než dvě cesty denně, spočítejte si to, když za kilogram sirné horniny dostane dělník jen o něco málo více než jednu korunu!

Jako turistické místo, které si odškrtnete ze seznamu míst, která chcete navštívit, ale tento zážitek rozhodně stojí za to! Je nezapmenutelný!

