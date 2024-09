Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Některé dívky si od určitého věku vycpávají podprsenky ponožkami, tedy zejména ty, kterým pánbůh nenadělil. Ale je těm druhým vůbec co závidět? Kdo rozsoudí, zda jsou lepší malá nebo velká ňadra. Vědci přišli s jasnou odpovědí. Překvapí vás.

Zeptejte se mužů, jakým ňadrům dávají přednost, většina z nich odpoví, že těm velkým. Velká prsa jsou totiž odjakživa považována za symbol ženské krásy. Za posledních patnáct let vzrostla velikost prsou z 85 B na 90 C. Jenže přírodě bylo mnohdy pomoženo umělými implantáty a rostoucí obezita taky dokáže s velikostí ňader udělat své.

Pokud máte menší prsa, rozhodně nemusíte mít trauma. Existuje totiž řada důvodů, proč jsou lepší než velká.

Fyzické potíže

Zkuste s velkými prsy cvičit, jde to, ale za cenu problémů. Bolí nejenom záda, ale i krční páteř, a dokonce může dojít k různým deformacím.

Sexuálně zaměření muži obdivují velká ňadra

Průzkumy, které řešily otázku, jakým mužům se líbí ženy s velkými prsy, přišly s překvapivým závěrem. Velkým ňadrům dávají přednost sexuálně zaměření muži, s nižšími příjmy. Další studie ukázaly, že muže lákají větší prsa tehdy, když se špatně stravují.

Podle studie z University of Westminster, která zkoumala souvislost mezi sexismem u mužů a velikostí prsů, muži, kteří upřednostňují větší prsa, vnímají ženy jako „pokorné a slabé“.

Velká prsa a móda

To je stejná kombinace jako oheň a voda. Velká ňadra se v módě jen těžko zohledňují, aniž by to nezničilo střih krásného outfitu. A zkuste najít pěkné oblečení pro cokoli většího než je košíček C. Cestou je zakoupení větší velikosti. V prsou to sice bude ok, ale jinak budete spíš připomínat strašáka.

Malá prsa nabízejí více svobody

S menšími ňadry se vejdete do jakéhokoli oblečení, které si vyhlédnete. V menších velikostech podprsenek je daleko větší výběr. A pokud máte prsa opravdu malá, nic se nestane, když si podprsenku zapomenete doma. Také se vám nebudou rozvírat košile na knoflíčky, což je dost nehezký efekt velkých ňader.

Více zábavy v posteli

Podle jednoho výzkumu, který prováděli vědci na univerzitě ve Vídni, se ukazuje, že malá prsa jsou o 25 % citlivější než velká . To znamená, že ženy s malým hrudníkem si pravděpodobně užívají sexuální aktivity více než ženy s velkými prsy.

Dokonalé držení těla

Už jsme zmínili, že velká prsa jsou častou příčinou bolestí zad, ale také špatného držení těla. Naopak, pokud máte menší prsa, nejenže nepociťujete bolest zad, ale máte také lepší držení těla, protože jej nezatěžuje přední část. Víte, že prsa větší velikosti mohou vážit 6 až 10 kilogramů?

Nižší riziko rakoviny prsu

Co si budeme povídat, menší prsa se mnohem snáze prohmatávají. Je tedy šance, že objevíte bulku včas. A tím se dostanete včas i k lékaři, který disponuje přístroji ke snadnějšímu a hlavně přesnějšímu odhalení nádorů. Menší prsa vám tak dávají mnohem větší šanci na vyléčení.

Pozor na stereotypy

Jak už jsme naznačili, ne každý muž fandí velkým prsům. Postoj mužů se totiž s léty mění. Existují studie, které říkají, že muži mají rádi ženy s malými prsy, protože ty bývají inteligentnější a vzdělanější. A podle jednoho článku v Psychology Today prý bohatí muži dávají zásadně přednost ženám s menšími ňadry

