Vesmír nebude nekonečný a má tvar, tvrdí vědci. Co se nachází za jeho hranicí?

Vesmír nebude nekonečný a má tvar, tvrdí vědci

Foto: Profimedia.cz

Není to až tak dávno, co si lidé mysleli, že je Země placatá. Také vědci dlouho předpokládali, že vesmír musí být nekonečný. Nová studie francouzských astrofyziků z Lyonské univerzity však může přepsat učebnice. Podle ní má prostor, jež nás obklopuje, tvar nafukovacího kruhu.

Teorie sice nebyla stoprocentně prokázána, konečný vesmír však zatím odpovídá výsledkům výpočtů a pozorování lépe než nekonečný model. „Kosmologické formy pracují se třemi geometrickými typy: Uzavřeným, plochým a otevřeným. Všechny mají počátek ve velkém třesku, jejich vývoj je však jiný," vysvětluje astrofyzik Michal Zajaček, vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Uzavřený vesmír se rozpíná a pak se hroutí sám do sebe. Má tvar koule. U plochého a otevřeného kosmu se rozpínání zrychluje.

Francouzská studie pracuje s plochým modelem, který protínají pomyslné rovnoběžky, jež se nikdy nesetkají. Můžeme si ho představit jako list papíru, na němž jsou nakresleny dvě čáry svírající s jeho okrajem devadesátistupňový úhel. Dosavadní pozorování naznačují, že kosmos není nijak prostorově zakřiven a rovnoběžky se tak nemohou potkat. Aby toto pravidlo bylo dodrženo i pro čáry, jež mají jiný úhel, může mít prostor jen jeden tvar – kruh s otvorem uprostřed neboli torus.

Vesmír má asi tvar plaveckého kruhuZdroj: Profimedia.cz

Je vesmír nekonečný?

Tento model je podpořen analýzami teplotních fluktuací neboli flíčků v tzv. kosmickém mikrovlnném pozadí (CMB). Jde o záření, které vzniklo při raném vývoji vesmíru, přibližně 380 tisíc let po velkém třesku. „Pokud by byl vesmír nekonečný, obsahoval by různé velikosti flíčků," říká teoretický fyzik Petr Kulhánek. Francouzští odborníci ale zjistili, že v datech chybí vlnové délky přesahující velikost prostoru. Jedna z teorií tedy je, že vesmír není tak velký, jak se zatím myslelo.

Pomocí počítačových simulací se pak snažili vytvořit model kosmu, který by výzkumu a výpočtům nejlépe odpovídal. Vědcům vyšel 3D torus s rozměry třikrát až čtyřikrát většími, než je pozorovaný vesmír.

Co je za vesmírem?

I přesto, že zatím vypadá, že je vesmír konečný, stále se rozpíná. Proto je zatím nemožné odhadnout, co je za jeho hranicemi. Ty jsou vzdálené přibližně 46 miliard světelných let.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.novinky.cz, www.lidovky.cz, zajimavaevropa.cz