Externí autor 17. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Už pohled na fotografii ani v nejmenším nenaznačuje, že o pár desetiletí později se bude tento obrýlený chlapeček vyhřívat na poli slávy jako světová hvězda akčních filmů. Ale hezky popořadě, protože život tohoto kluka je více než pestrý…

Jeho pravé jméno je pořádně dlouhé, ale pravděpodobně ho budete znát pod uměleckým, které si ovšem ještě chvilku necháme pro sebe. Náš chlapeček se narodil před čtyřiašedesáti lety květináři a účetní.

Nedochůdče

Jako druhé dítě v rodině byl takové nedochůdče. Zafoukal vítr a klučík se zakymácel. Byl zakřiknutý, slabý, měl naprosto katastrofální fyzičku a tak není divu, že se často stával terčem šikany jak spolužáků, tak dětí ze sousedství. Když bylo klukovi deset, jeho otec toho měl tak akorát dost a přihlásil syna na karate.

Mistr bojových umění

Jelikož bojové umění není pouze o tom se naučit prát, ale také správně ovládat mysl, synkovi se tenhle sport zalíbil. Časem si ke karate přidal i další druhy bojových umění, nicméně karate stále zůstávalo v popředí jeho zájmu. Začal v něm dokonce soutěžit a na své konto si připsal 44 vítězství a pouhé 4 prohry.

Z Evropy do Ameriky

Ve dvaadvaceti letech se přestěhoval do Spojených států s úmyslem prorazit v Hollywoodu jako herec. Jenže se musel také uživit, takže zpočátku pracoval jako komparzista nebo vyhazovač v klubu Chucka Norrise. V roce 1984 se konečně objevil v prvním akčním filmu a dokonce si troufl i na režii dalšího krátkometrážního snímku. Zlom v kariéře přišel o čtyři roky později s filmem, který byl prý založený na údajně opravdových zkušenostech mistra bojových umění Franka Duxe.

Ať to bylo jak chtělo, tenhle film ale odstartoval cestu superstar. Ano, toho chlapečka s dioptrickými brýlemi. Jeho sláva trvala od konce osmdesátých do začátku devadesátých let minulého století. Během tohoto období náš neznámý natočil většinu svých nejlepších filmů.

Kokainové období

Už při natáčení jednoho z úspěšných filmů v roce 1994 s ním měl štáb dost práce, protože chlapec šňupal o sto šest. Sice dál dostával zajímavé role, ale filmy, ve kterých se objevil, už většinou nepředstavovaly kasovní trháky, na které byly produkce v jeho případě zvyklé.

Proslýchalo se, že na konci 90. let herec konzumoval bílý prášek v hodnotě několika tisíc dolarů týdně. Tahle závislost mu bránila v pracovních vztazích, přišel o řadu rolí a několikrát málem i o život. Později mu navíc byla diagnostikována bipolární porucha a deprese.

Manželské eskapády

I v soukromém životě si užíval jízdu na horské dráze a pravdou je, že za to zčásti mohly drogy a psychické onemocnění. Byl celkem pětkrát ženatý, z toho dvakrát s jednou ženou, která se stala i jeho poslední manželkou. Proslýchalo se, že to s hercem nevydržela ani po druhém sňatku a po patnácti letech se rozhodli dát si sbohem. I když už měli podanou žádost o rozvod, rozhodli se dát svému vztahu třetí šanci.

Pro jistý magazín herec prohlásil: „Páry si musí své věci vyřešit společně, ať se děje cokoliv, musí růst. Už jsem byl rozvedený a není to zábava pro děti ani rodiče. Kdyby lidé dokázali spolu držet v dobrém i zlém, nebylo by tolik rozvodů.“

Když se řekne Krvavý sport…

…milovníci akčních filmů nejspíš poznají, že byla řeč o Jean Claude Van Dammovi, který se ale správně jmenuje Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Pokud jde o jeho drogovou minulost, podařilo se mu s ní skoncovat. Sice si v poslední době zahrál v několika thriller, ale také se vrhl na dabování kreslených hrdinů a příští rok se objeví v akční komedii Le jardinier.

Zdroje: nationaltoday.com, brightside.me, www.imdb.com, movieweb.com, www.extra.cz