Bianca van Damme neboli spíš Bianca Bree toho má po svých rodičích vskutku požehnaně. Jestli měl někdo při narození štěstí, pak je to právě tato krásná mladá dáma. Po mamince je nesmírně půvabná, po tatínkovi zase hbitá jako proutek. Kdo je tahle třiatřicetiletá krasavice?

Belgický herec Jean-Claude van Damme je šampionem v bojových uměních, díky kterým si také zahrál ve spoustě akčních snímků. Belgický pas a hromada svalů tomuto fešákovi vysloužila přezdívku „Muscles from Brussels“, tedy Svaly z Bruselu. Pro svůj mezinárodní úspěch je ale také s oblibou nazýván Králem Belgičanů.

Jako malý chlapec byl van Damme vyžlička a ke všemu neduživý, tak se jeho otec rozhodl synka zapsat na bojové sporty, aby se trochu „pochlapil“. Co to všechno způsobí v tu chvíli nejspíš ani netušil. Kromě Taekwonda, Kickboxu a Muay Thai se na přání své matky věnoval také baletu, což jeho fyzické schopnosti ještě znásobilo.

Z vyhazovače hollywoodskou star

Jeho velkým snem byl ovšem Hollywood, a tak se jednoho dne sebral a odletěl do zámoří udělat kariéru. To se ovšem lehko řekne a obtížněji dělá, a tak ani van Damma neminula zpočátku povolání jako vyhazovač v nočním klubu a další taková podobná.

Filmovými miláčky byli v tu dobu Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger, ale brzy se k nim měl přidat i třetí. A nebyl jím nikdo jiný než Jean-Claude van Damme. Stačil mu k tomu jediný kop před očima Menahema Golana a belgický (doposud) sportovec se rázem proměnil v hollywoodskou hvězdu. Snímek Krvavý sport se dnes řadí už mezi ty legendární.

Více než scénáře četl milostné zprávy

Jeho hvězda strmě stoupala, ovšem pak přišla devadesátá léta a Jean-Claude van Damme neusnesl to, co s sebou přináší sláva. Více než scénáře četl milostné zprávy od svých ctitelek, stejně jako etikety na lahvích od alkoholu nebo číslo na svého dealera. K tomu se přidala ještě bipolární porucha, a to stačilo producentům k tomu, aby van Dammovo jméno vyškrtli ze svých „Zlatých stránek“.

Jeho velký comeback nastal poté v roce 2008, kdy byl na plátna kin uveden film JCVD, který je hlubokou sebereflexí. Nadšení pak u fanoušků vzbudil svou spoluúčastí na kasovním trháku plném hvězd, kde se objevili i Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Jet Lia nebo Jason Statham. Jednalo se samozřejmě o film Expendables: Postradatelní 2.

Dnes tedy již můžeme být svědky napraveného a vyléčeno manžela i otce tří dětí. Jean-Claude vad Damme byl čtyřikrát ženatý. Děti se jmenují Kristopher, Bianca Brigitte a Nicolas. My se nyní podíváme na zoubek právě Biance, která po tatínkovi leccos zdědila.

I sportovkyně mohou vypadat žensky

Bianca Bree, jak si dnes třiatřicetiletá van Dammova dcera říká, je krásná po mamince a nasvalená po tatínkovi. Pohledná mladá dáma se rozhodla jít v otcových šlépějích. Nenechte se klamat prvním dojmem, křehká bruneta totiž levou zadní zvládne jak rozštěp, tak náročné kopy ve vzduchu, kterými proslul právě její otec.

„Chci dnešním dívkám ukázat, že i sportovkyně mohou vypadat žensky. Líbí se mi, jak táta mezi mládeží zpopularizoval bojová umění. A já v tom chci pokračovat,“ říká Bianca Bree, která si jako malá přála být sportovkyní, bohužel kvůli vážnému zranění zad jí to nebylo dopřáno.

Rozhodla se tedy své fyzické dovednosti uplatnit alespoň do jisté míry, a tak se vrhla po otcově vzoru do světa filmu. Dokonce se v některých i objevili spolu s otcem. Byly to například snímky Šest výstřelů, Full Love nebo Vítejte v džungli.

Bianca Bree se chtěla od otce odlišit

Pseudonym Bianca Bree si zvolila proto, aby se od svého otce odlišila. Své rodiče ovšem rozhodně nezapře, co se týká fyzické zdatnosti, má toho ve vínku skutečně požehnaně. Kromě toho, že jejím otcem je slavný van Damme, maminka je zase proslulá kulturistka Gladys Portuguese.

