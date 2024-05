Externí autor 2. 5. 2024 clock 5 minut gallery

Francouzský herec Jean Lefebvre je českému divákovi známý hlavně jako přitroublý četník z komedie Četník z Saint-Tropez. Málokdo o něm ale ví, že si v životě prožil velmi dramatické chvíle, kdy mu šlo o jeho vlastní život. A do toho se stihl rozkmotřit i se svým hereckým kolegou Louisem de Funèsem.

Na plátně nepřehlédnutelný Jean Lefebvre je dnes již legendou francouzského herectví. Svou nepřehlédnutelnost ale přenesl i do svého soukromého života, kde se odehrávalo jedno drama za druhým. Miloval život, miloval ženy a miloval hazard. A to tak moc, že spadnul do velkých dluhů.

Možná se vám nepozdává, že by i ženy mohly milovat tohoto francouzského nosáče, ale skutečnost byla jinde. Lefebvre měl takové charisma, že mu doslova ležely u nohou.

Ve filmové sérii o francouzských četnících ze Saint-Tropez ztvárnil věčně zamračeného a mrzutého Luciena Fougasse. Se svojí filmovou rolí měl mnoho společného i ve svém soukromém životě, měl velmi horkou hlavu a byl dost výbušný, což mu mnohdy přineslo nemalé potíže.

Spolužáci ve škole ho šikanovali

Kvůli své divoké povaze se na smrt nesnášel právě se svým největším hereckým kolegou Louisem de Funèsem. A to prý až do takové míry, že když před de Funèsem někdo vyslovil Lefebvrovo jméno, bylo zle. Aby toho nebylo málo, Lefebvre prý dokonce ztropil neuvěřitelnou scénu přímo na premiéře snímku Četník se žení.

Život se ale s Jeanem Lefebvrem nemazlil už odmala, možná proto se i takto projevoval. Narodil se do poválečné doby, kdy všude vládl zmatek a chaos, jeho rodiče se živili vším, čím mohli, aby uživili rodinu. K tomu navíc malý Jean už v osmnácti měsících onemocněl obrnou. Tu se chlapci nakonec podařilo překonat, nicméně následky si s sebou nesl až do konce života. Nedoslýchal na jedno ucho.

Snad to bylo i výše zmíněnou nemocí, že malý Jean byl celkově takové nedochůdče. Rostl mnohem pomaleji než jeho spolužáci ve škole, a za to samozřejmě nesl následky. Domů se mnohdy vracel od bláta a zkrvavený, zažíval si velmi tvrdou šikanu. To ho ale nesrazilo na zem, naopak, malý Jean se rozhodl nevzdat.

Už v tu dobu zahořela v Lefebvrově srdci láska k herectví. To, že si ho jeho spolužáci často dobírali, využil ve svůj prospěch. Začal si dělat legraci sám ze sebe, pak i z učitelů. A ti mu to promíjeli, dokonce se díky tomu stal velmi oblíbeným. Herecká kariéra se tedy více než nabízela, nicméně Jeanův otec byl zásadně proti, chtěl, aby chlapec šel studovat medicínu, a to se také stalo.

Přišla ale druhá světová válka a musel narukovat. Poté se stalo vůbec to nejhorší, co mohlo. V roce 1940 byl zajat. V táboře pak, kdy už Němcům docházela trpělivost s neustále neutuchajícími pokusy o vzpouru, došlo k hrůzné události. Bylo vybráno patnáct zajatců, kteří měli být výstražně popraveni a mezi nimi byl i Lefebvre.

Přežil svou vlastní smrt, probudil se v nemocnici

Když přišlo na tento okamžik a Němci vystřelil, Lefebvre se skácel k zemi. Nicméně kulka ho jako zázrakem minula a on přežil vlastní smrt. Nikdo neví, z jakého důvodu ho pak Němci „nedopopravili”, ale Lefebvre se pak probudil v nemocnici. Jeho boj o život ale ještě skončit neměl. Když jej vrátili do zajateckého tábora, rozhodl se s dalšími vězni vykopat tunel, který by vedl na svobodu. Tento tunel měřil 50 metrů a vedl ze sprch na svobodu.

Po konci války opět zavládla ve světě nejistota, nikdo nevěděl, kde začít, kde pokračovat, do čeho se vrhnout. Jean Lefebvre se stal řidičem tramvaje, ale jen na chvíli. Hrál v tom roli jeho malý vzrůst, kdy z kabiny řidiče neviděl dolů pod sebe na koleje a přejel osla. O zaměstnání poté přišel.

Až po dalších útrapách to jeho rodiče „vzdali” a dali synovi požehnání na studia herectví v Paříži. V 50. letech dokonce strávil 2 roky v USA. Když se vrátil do rodné Francie, dostával nejprve role vážnějšího rázu, ale pak se zjistilo, že mu mnohem více „sluší” vedlejší role v komediích. A tak začala jeho četnická cesta.

De Funèse vyhlásil na premiéře před celým kinem

Nicméně dva horkokrevní Francouzi na jednom place nedělali dobrotu. Postupem času Lefebvrovi začalo vadit, že je jeho role upozaďována, a když na premiéře filmu Četník se žení zjistil, že mnohé jeho scény byly vystřiženy, rozhodl se to tak nenechat.

Po skončení si v kinosále stoupl a na celé kino zahlásil: „Podvedl jsem své publikum, neobjevil jsem se na plátně! Omlouvám se! A ty! Louisi! Je o tobě známo, že děláš takové věci. Kradeš si vše pro sebe! Tak gratuluji, to se ti povedlo, ukradl jsi mojí roli, jako by ti nestačila tvoje! Takže všem pěkný večer!”

Francouzský herec Jean Lefebvre zemřel v roce 2004 v restauraci. V podniku La Bohème se mu zastavilo srdce a už se neprobudil. Bylo mu 84 let. Jeho popel je rozptýlen na vrcholu hory Mont Blanc.

