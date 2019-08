Jean-Louis Trintignant: Prošel si tím nejhorším, co člověka může potkat

Jean-Louis Trintignant prošel v životě tém nejhorším peklem, které člověka může potkat. Ani sláva úspěch a bohatství mu nebyly nic platné. Do smrti se s hrozným traumatem nedokázal srovnat.

Který mladík by nechtěl žít mezi závodními auty a krásnými ženami. Jean-Louisovi se to splnilo, přesto se rozhodl věnovat herectví a svět rychlých kol si ponechal jen jako zálibu.

Na první pohled nepatří mezi největší francouzské hvězdy stříbrného plátna, přesto se řadí mezi „těžké váhy". Natočil téměř o polovinu více filmů než Jean-Paul Belmondo nebo Alain Delon. Měřit se s ním může jen Louis de Funés, který však na svou slávu čekal až do 50 let. To Jean-Louis uspěl už na prahu kariéry.

Poprvé se podíval na svět 11. prosince 1930 ve městě Piolenc, které leží na samém jihu Francie. Jeho otec Raoul tam provozoval prosperující závod na výrobu cukru, ale rodina měla také silné závodní kořeny.

Tragická nehoda

Otcův bratr Louis patřil mezi známé závodníky, jenže Jean-Louis ho znal jen z vyprávění. Když mu byly tři roky, Louis zahynul při nehodě. Závodní štafetu po něm převzal další strýček Maurice, který v roce 1950 začal jezdit ve formuli 1 a v seriálu vydržel 14 let. Jean-Louis k němu samozřejmě obdivně vzhlížel a zkoušel také závodit. Jeho stydlivé povaze vyhovovalo, když mohl usednout do kokpitu a se řvoucím motorem se vydat na trať.

Nakonec dal na otcovo naléhání a po lyceu začal studovat práva. Jenže v prvním ročníku náhodou zašel na divadelní představení Lakomec a od té doby ho nezajímal spálený benzin ani paragrafy. Ve dvaceti letech odešel do Paříže, kde brzy ukázal svůj talent. Záhy kolem něj začali kroužit i filmaři a s nimi také první velký skandál.

Milostný trojúhelník

V roce 1956 si ho jako neznámého mladíka vyhlédl režisér Roger Vadim do filmu … a Bůh stvořil ženu. Hlavní roli hrála jeho manželka Brigitte Bardotová. Jean-Louis tehdy stále působil zakřiknutě, přesto nebo právě proto se ženám líbil. Jeho šarmu neodolala ani tehdejší evropská sexbomba číslo jedna. S Brigitte při natáčení navázal poměr a pikantní milostný trojúhelník ještě zvětšil zájem o film, který sám o sobě vzbuzoval pozornost erotickou otevřeností.

Aby potíží nebylo málo, Jean-Louis byl v té době rovněž ženatý. V roce 1954 si vzal o dva roky mladší herečku Stéphane Audranovou, která po provalení románku požádala o rozvod. Jean-Louis se však nečekané publicity zalekl a ještě rád se uklidil do armády. Uniformu nosil tři roky, mimo jiné bojoval i v alžírské válce.

Po návratu do civilu znovu zamířil před kameru. První příležitost mu poněkud překvapivě dal Roger Vadim, který měl v té době už novou manželku. Nevěra se v uměleckých kruzích zjevně promíjela velmi snadno. Jean-Louise vřele přivítali i diváci, pro něž nebyl padouchem, který rozbil manželství, ale tím, kdo svedl božskou Brigitte.

Osudná hádka

V roce 1960 se oženil podruhé. Jeho vyvolenou se stala scenáristka a později i režisérka Nadine Marquandová (*1934). Krátce po svatbě se jim narodil syn, o dva roky později následovala dcera Marie a pak se rodinné štěstí zadrhlo. Když bylo Jean-Louisovi 38 let, přivítal na svět třetí dítě, dceru Pauline. Po několika měsících však holčička zemřela. Příčinou byl syndrom náhlého úmrtí kojence, který dodnes jako neobjasněný fenomén straší lékaře a rodiče. Nejhůře z celé rodiny nesla tragickou událost tehdy sedmiletá Marie, která na čas dokonce ztratila řeč. V té době nikdo netušil, že sama má před sebou neméně tragický osud.

Zatímco soukromý život Jean-Louise se časem uklidnil, v jeho šlépějích se vydala právě Marie. Talentovaná herečka měla celkem čtyři syny, každého ovšem s jiným partnerem. Nejznámějším je herec Francois Cluzet, který se v roce 2011 proslavil hlavní rolí ochrnutého boháče v komedii Nedotknutelní.

Když si Marie začala v roce 2003 románek s rockerem Bertrandem Cantatem (*1964), Jean-Louisovi se to pranic nelíbilo. Nejen že měl hudebník divokou pověst, navíc byl ženatý a jeho manželce Krisztině Rádyové se právě narodilo druhé dítě.

Marie si ale nedala říct a její otec musel podruhé v životě bezmocně přihlížet, jak jeho potomek směřuje k neblahému konci. Marie chodila s Bertrandem sotva několik měsíců, když ji v hotelovém pokoji v litevském Vilniusu našli mrtvou. Při pitvě vyšlo najevo, že příčinou smrti byly údery do hlavy a následný otok mozku. Bertrand se přiznal, že se s Marií pohádal kvůli SMS zprávě, kterou dostala od bývalého přítele. Při prudké výměně názorů ji několikrát udeřil do tváře a pak naštvaně odešel. Soud mu vyměřil trest ve výši osmi let za neúmyslné zabití.

Podivná sebevražda

Případ vzbudil obrovské vášně, zpěvákův dům v jihofrancouzském Moustey dokonce podle všeho někdo zapálil. Jeho žena Krisztina se dvěma malými dětmi vyvázla jako zázrakem bez zranění. Bertrand následně zažádal, aby si trest mohl odpykat ve Francii, a úřady mu vyhověly. Navíc ho po polovině doby propustily na svobodu za slušné chování, což způsobilo další nemalé pozdvižení, zejména mezi bojovníky za práva žen.

Po dalších dvou letech to vypadalo, že se nad případem definitivně zavře voda, jenže se stala další tragédie. Krisztina se sice s Bertrandem rozvedla, nicméně po návratu z vězení se s ní stále stýkal. Dokonce si stěžovala, že ji vystavuje obrovskému psychickému týrání. V lednu 2010 spáchala sebevraždu. Bertrand byl v osudnou chvíli v domě, také se dostal do podezření, že má na svědomí další ženu, ale tentokrát mu vinu nikdo nedokázal.

Jean-Louis byl v té době už v hereckém důchodu a mumraj kolem Bertranda sledoval jen s hořkým výrazem ve tváři. Od roku 1976, kdy se rozvedl s Nadine, žije bez dlouhodobé partnerky a od roku 2007, kdy měl vážnou nehodu na motorce, se musí obejít také bez projížděk na silných strojích. Před třemi lety dal definitivně sbohem i divadlu. Už má dokonce vybraný epitaf. Na náhrobku by chtěl mít vytesáno: Říkal jsem vám, že jsem nemocný.

Co ještě nevíte

* Spolupracoval s řadou světových krásek, ale nejhorší vzpomínky má na Ginu Lollobrigidu. Po každém záběru si volala svého kadeřníka a vizážistu, navíc nebyla příliš bystrá a nechápala, co po ní režiséři chtějí, čímž je přiváděla k šílenství.

* Jeho první žena Stéphane Audranová se v roce 1964 vdala za známého režiséra Clauda Chabrola.

* Největší rozpaky zažil Jean-Louis v roce 1968 při natáčení filmu Laně, kde měl postelovou scénu s exmanželkou Stéphane. Vše z režisérské židle navíc sledoval její nový manžel Claude Chabrol.

* Od roku 2005 se před kamerou objevil jen jednou, v dramatu Láska (2012). Za výkon se konečně dočkal Césara. Na francouzskou obdobu Oscara byl předtím nominován čtyřikrát, ale nikdy ji nezískal.