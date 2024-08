Externí autor 28. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Už měl tři děti a na čtvrté nejspíš nepomýšlel, přesto se představitel francouzské nové vlny Jean Paul Belmondo dočkal ve svých sedmdesáti letech dcery Stelly. Podívejte se, jak je krásná.

Psal se rok 1989, když šestapadesátiletý Jean-Paul Belmondo potkal tehdy čtyřiadvacetiletou tanečnici a herečku Natty Tardivelovou. Byla z toho láska jako trám. Belmondo už měl tři děti a na další nejspíš nepomýšlel. Jenže po více než deseti letech společného života se s Nati oženil. O rok později 13. srpna 2003 se mu narodilo čtvrté dítě, dcera Stella Eva Angelina. Jenže když bylo dívce pět let, slavný pár se rozvedl.

Krásná po mamince

Velké modré oči a dlouhé blond vlasy. Stella Eva Angelina zdědila krásu po své mamince Natty, která byla v letech 2002 až 2008 Belmondovou druhou ženou. Seznámili se na tenisovém turnaji na Roland-Garros. A i když je dělilo více než 30 let, velmi dobře si rozuměli a také spolu vydrželi opravdu dlouho. Dokonce si společně zahráli ve filmu Bídníci 20. století. Rozvedli se pět let po narození dcery Stelly.

I kvůli ní spolu velmi dobře vycházeli až do konce Belmondových dní. Tedy až na období, kdy Natty veřejně kritizovala Belmonda, že nutí jejich dceru se stýkat s jeho novou partnerkou Barbarou Gandolfiovou. Když v roce 2012 Jean-Paul Belmondo tento vztah ukončil, vztahy se uklidnily. Natty se rovněž zúčastnila obou Belmondových pohřbů, veřejného v pařížské Invalidovně a soukromého s rodinou a blízkými.

Otec a dcera

I přes velký věkový rozdíl si Stella se svým otce velmi rozuměla. On sám o ní jednou prohlásil: „Je úžasný dar v mém životě. Dokonalá, jemná a tak ženská, i když je jí teprve 13 let. Za skvělé známky jsem jí dal koně a stala se z ní skvělá jezdkyně. I navzdory svému věku za ní často jezdím na turnaje. Je to radost mého života.“

Starší sourozenci

Stella má ještě další, o dost starší sourozence z Belmondova prvního manželství s tanečnicí Elodií Constantinovou, ve kterém se mu narodil syn Paul, dcera Florance a nejstarší Patricia, která ale přišla o život při požáru pařížského bytu. S nimi a hlavně s jejich věkově bližšími dětmi se pravidelně stýká. Vtipné na tom je, že ona je jejich teta, zatímco oni její neteře a synovci, i když jsou všichni starší.

Belmondo by na ni byl pyšný

Když se Stella jakž takž dostala ze smrti svého otce, rozhodla se zcela změnit svůj život a vlastně i místo, kde jí všechno tolik připomínalo milovaného tátu. V říjnu 2022 pro Paris Match promluvila o svém novém životě v Anglii a počátečních překážkách, se kterými bojovala:

„Zanechala jsem za sebou všechno a usadila se ve městě, kde jsem nikoho neznala, studium na prestižní univerzitě byl pro mě šok, stejně jako se naučit samostatnosti, nakupovat, vařit, což je samo o sobě skvělé, ale stalo se to ve stejnou dobu, kdy jsem ztratila otce. Bylo to velmi těžké, dokonce jsem si položila otázku, jestli to nemám vzdát, ale vydržela jsem to i za něj, protože vím, že na mém místě by se nikdy nevzdal.“

Letos, 1. srpna, Stella studium úspěšně zakončila a získala titul v oboru politologie a obchodní management. Není pochyb o tom, že Bébél by byl na svou dceru skutečně velmi pyšný...

