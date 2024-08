Externí autor 9. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Legendární herec Jean Paul Belmondo měl tři dcery, Stellu Evu Angelinu, Patricii, Florence, a syna Paula. Právě ten je dokonalou kopií svého slavného otce.

O Belmonodových dětech není moc slyšet, takže vás nejspíš překvapí, co má Paul Belmondo ve své profesionální kariéře za sebou. Je to totiž bývalý francouzský automobilový závodník, který v letech 1992–1994 dokonce jezdil ve Formuli 1.

Až do roku 2008 vedl vlastní závodní tým Paul Belmondo Racing. Vzhledem k tomu, že pochází z umělecké rodiny, jeho dědečkem byl sicilský sochař Paul Belmondo a matkou tanečnice Elodie Constantin, není divu, že se nakonec stal hercem a producentem.

Protekční dítě?

Jednašedesátiletý Paul Belmondo se narodil na předměstí Paříže. Jeho otec byl v té době již hvězdou, takže malý Paul vyrůstal v dobře zajištěné domácnosti. Od dětství ho zajímala rychlá kola. V 16 letech začal závodit na motokárách. Tam se mu dařilo, takže později přesedl do nižší kategorie formule Renault a vyhrál závod na okruhu Le Mans.

Postupně se dostal až do formule 3000. Tam se mu příliš nedařilo, což ho ale neodradilo dostat se až do formule 1. Nakonec se mu to v roce 1992 podařilo. Zlí jazykové tvrdí, že vzhledem k jeho předcházejícím spíš neúspěchům za to mohlo jméno a peníze jeho otce a také fakt, že Paul byl v té době vyhlášený playboy, na kterého se upíraly zraky novinářů zejména pro jeho románek s monackou princeznou Stéphanií.

Láska versus přátelství

Kamarádili spolu Jean Paul Belmondo a Alain Delon a přáteli jsou i jejich synové, Paul a nejstarší Alainův syn Anthony. A to už od 17 let. V rozhovoru pro Le Point Anthony poznamenal: „Nikdy mezi námi nebyla rivalita, až na jistou princeznu… ale i to bylo nedorozumění!“

Dotyčnou nebyl nikdo jiný než monacká princezna Stéphanie, která dala v 80. letech minulého století košem právě Paulovi a později se vrhla do náruče nejstaršího syna Alaina Delona. Naštěstí bylo přátelství silnější a to hlavně proto, že s přelétavou Stéphanií nevydržel ani Anthony.

S otcem v zádech

I přes fakt, že se Jean Paul Belmondo s Paulovou matkou rozešel, za což mohl jeho románek s Ursulou Andress, nepřestal se se svým synem stýkat a vždy byl připraven mu pomoci. Zmíněný Anthony Delon pro Le Point také přiznal, že Paulovi záviděl kvůli odlišné atmosféře, která u nich doma vládla. Podle něj Jean-Paul Belmondo ztělesňoval klanového vůdce, který se staral o své děti a vedl je po celém světě.

Pocta ikoně

Jak už jsme zmínili, po své závodnické kariéře se Paul Belmondo vrátil ke hraní a producentské činnosti. Díky jemu a kolegům vznikl dokumentární film s jednoduchým názvem Belmondo, v němž jeho otec, spolu s ním vzpomíná na své nejslavnější role. Vidět ty dva na obrazovce vedle sebe je opravdu zážitek, vzhledem k jejich nepřehlédnutelné podobě.

