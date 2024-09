Externí autor 2. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Jean Reno (76) patří k nejlepším hercům francouzské kinematografie. I v pokročilém věku k němu neodmyslitelně patří obrovské charisma a typický výrazný nos. Za svůj život byl ženatý celkem třikrát. Jeho poslední žena je o 24 let mladší a vypadá spíš jako jeho dcera.

Nepřehlédnutelné charisma, ostré rysy a výrazný nos. Jean Reno se nesmazatelně zapsal do pamětí diváků nejenom svým vzhledem, ale hlavně hereckým umem, kterým oplýval od svých samotných začátků. Za svůj život vystřídal stovky rolí od různých zlodějíčků přes komisaře až po středověké postavy. Zkrátka patří mezi nejuznávanější a nejznámější herce na celém světě.

Trnitá cesta ke slávě

V dětství to neměl Jean Reno vůbec jednoduché. Pocházel z rodiny migrantů. Budoucí geniální herec se narodil 30. července 1948 ve městě Casablanca, které patřilo pod francouzské Maroko. V pouhých sedmnácti letech se rozhodl, že odejde do Francie a bude se ze všech sil snažit kompletně změnit svůj život. Jak už nyní víme, tak to se mu také podařilo.

Původně se jmenoval Juan Morreno y Herrera-Jiménez a po příchodu do Francie se z něj stal Jean Reno, který chtěl být slavným hercem. Vzhledem k tomu, že měl francouzské občanství, tak nejdříve musel absolvovat povinnou vojenskou službu. Jeho vize ale byla jasná. Divadlo, film a přes to zkrátka nejede vlak. Jean Reno si šel vždy tvrdě za svým.

„Už někdy v deseti nebo v jedenácti letech jsem měl jasno, učarovalo mi divadlo, které jsme zkoušeli ve škole," řekl v jednom z rozhovorů. Následně začal studovat herectví, ale to samozřejmě nebylo zadarmo. Proto se rozhodl, že si bude přivydělávat prodáváním parfémů.

Zlomový film Brutální Nikita

Jeho profesionální a do jisté míry i osobní život velmi ovlivnil režisér Luc Besson. Vzhledem k tomu, že Jean Reno měří úctyhodných 188 centimetrů, tak zpočátku dostával role hromotluků. Herec se musel velmi snažit a trvalo dlouhá léta, než si režiséři všimli a pochopili, že tenhle chlápek má herecký talent od Boha.

Byl to právě režisér Luc Besson, který mu nabídl zlomovou roli ve filmu Brutální Nikita z roku 1990. „Bez něj bych dneska asi hrál divadlo někde u Dunkirku,“řekl před několika lety herec pro časopis Time. V roce 1994 si zahrál elitního zabijáka Leona. Režisér tehdy váhal nad zvučnými jmény, které znal celý Hollywood. Rozhodoval se mezi Melem Gibsonem a Al Pacinem. Nakonec roli dal právě Jeanovi Renovi.

Charismatický herec ale rozhodně neměl nic zadarmo. Kvůli svém silnému přízvuku musel navštěvovat kurzy angličtiny. Mimo to dodržoval přísnou dietu a tvrdě na sobě makal v posilovně. Nakonec režiséři pochopili, že před nimi stojí nevídaný talent. Má za sebou řadu úspěšných snímků jako Godzilla, Šifra mistra Leonarda nebo Mission: Impossible.

V současné době je Jeanu Renovi 76 let, ale stále vypadá skvěle, hraje a je naprosto spokojený. Čtyři roky před osmdesátkou by se kde kdo chystal do důchodu, ale to oblíbený herec nemá absolutně v plánu. Každoročně se objeví v několika snímcích a herectví je oddaný duší i tělem. V roce 2025 se fanoušci mohou těšit na dva filmy a v roce 2026 zatím na jeden. To jasně dokazuje, že pro herce je věk jenom číslo.

Třikrát ženatý šestinásobný otec

Co se týká rodiny, lásek a celkově soukromí, tak je Jean Reno skoupý na slovo. Zkrátka si svůj osobní život bedlivě chrání. Za svůj život byl ženatý celkem třikrát a zplodil šest dětí. Poprvé se ženil v roce 1977, kdy si bral francouzskou herečku Geneviève Grad. S ní má dvě děti. Syna Michaela a dceru Sandru. Bohužel se v roce 1995 rozvedli.

V roce 1996 se oženil podruhé a vzal si za ženu polskou modelku Nathalii Dyszkiewicz. Půvabná modelka přivedla na svět další dvě děti. Syna Toma a dceru Serenu. Po pěti letech v roce 2001 ale opět následoval rozvod. Jak se ale říká, do třetice všeho dobrého. Toho se patrně drží i sám herec.

Jeho třetí a zatím poslední ženou se stala krásná herečka, opět polského původu, Zofia Borucka. Svoji lásku ztvrdili před oltářem v roce 2006. O tři roky později v roce 2009 se jim narodil syn Cielo a v roce 2011 druhý syn Dean. Jeho manželka je o 24 let mladší než on a působí spíš jako jeho dcera. Na druhou stranu žijí v harmonickém manželství již 18 let a na žádný rozvod to skutečně nevypadá.

