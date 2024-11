Fotografie jsou určené k zachycení vzácných okamžiků našeho života. I proto nám velice záleží na tom, aby každá z nich byla přesně podle našich představ. To, co ale napadlo nevěstu z australského Brisbane, předčilo všechna možná očekávání.

Obyčejná svatba

Svatební fotografie jsou něčím, na čem všem svatebčanům enormně záleží. Možná i proto hledají způsoby, jak své fotografie udělat jinak a neokoukaně, aby nebyla každá svatba stejná.

Poměrně jedinečný nápad měla nevěsta z australského Brisbane, která se rozhodla použít zrcadlo. Tento obyčejný předmět nakonec proměnil svatební fotografie z její svatby ve virální šílenství.

Nápad, který nevěsta měla, spočíval v tom, že každý, koho budou fotit najatí fotografové, bude držet velké zrcadlo. Tento nápad se zpočátku fotografům Jessice a Matthewovi Donaldsonovým zdál přinejmenším zvláštní.

Svatebčané se zrcadlem však nakonec vytvořili fotografie, které se po umístění na internet rychle staly virálními a nápad nevěsty doslova obletěl svět.

Jeho kouzlo tkvělo v tom, že zatímco fotografové fotili svatebčany, vytvářeli za pomoci zrcadla také odraz toho, co se v něm zrcadlilo.

Výsledek ohromil svět

Když svatebčané stáli kolem velkého zrcadla, aby je fotografové zvěčnili na fotce, nevěsta a ženich se postavili před zrcadlo. V jeho odrazu tak bylo vidět, jak se líbají.

Sama fotografka pak k nápadu nevěsty řekla: „Něco podobného jsem ještě neviděla a neměla jsem sebemenší tušení, jak tohle focení vlastně dopadne. Když jsem ale viděla konečný výsledek, byla jsem ohromená, jak krásné fotografie byly.“

„Nevěsta si přála, aby se na každé fotografii objevilo zrcadlo. Když jsme fotografovali skupinku svatebčanů, vyzvali jsme ženicha, aby políbil nevěstu a jejich odraz v zrcadle vypadal naprosto dokonale. Bylo to tak roztomile," dodala Donaldsonová.

„Ačkoliv jsme tomu z počátku nevěřili, nakonec se to ukázalo jako velice zábavný a kreativní nápad. Do poslední chvíle jsme netušili, jak to celé dopadne. Konečný výsledek nás ale ohromil," uvedl Matthew Donaldson.

Fotografové se posléze rozhodli umístit video ze zákulisí focení na sociální platformu TikTok. Netrvalo dlouho a video se stalo virálním. Mělo přes 2 milióny shlédnutí.

To samé učinila nevěsta, když dostala své svatební fotografie. Byla nadšená z kladných reakcí lidí, kterým se její neotřelý nápad moc líbil. "Všechny komentáře jsou super pozitivní. Mnoho lidí mi psalo, že by tento nápad také rádi vyzkoušeli na své svatbě," uvedla nevěsta.

www.newsweek.com, www.allsides.com, www.yahoo.com