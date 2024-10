Externí autor 30. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Hana Heřmánková dává v módě přednost jednoduché eleganci. Je pravdou, že ve svém věku je stále štíhlá. Nicméně se umí i oblékat tak, že vypadá na míň, než kolik jí ve skutečnosti je.

Jméno Hany Heřmánkové, dříve Vávrové se dlouhá léta objevovalo v televizi, kde působila jako televizní hlasatelka a později moderátorka. Později se pak stala produkční divadla, které založila spolu se svým zesnulým manželem Karlem.

Žena s velkým Ž

Není žádným tajemstvím, že si s Hanou Heřmánkovou osud občas nepěkně pohrává. Přesto ji nikdy nevidíte jinak než vkusně upravenou. Před lety pro magazín Novinky.cz vyjádřila svůj vztah k módě: „Módu mám ráda a sleduji ji již od doby, kdy jsem pracovala v televizi, kde na oblečení velice záleželo. Nejsem ale jejím otrokem. Vzhledem k tomu, že mi už není dvacet, kupuji si spíš nadčasové kvalitní věci, kterými doplňuji současný šatník.“

Sice možná namítnete, že kvalitní oblečení něco stojí. Na druhou stranu je třeba připomenout, že také vydrží více než dvě tři sezóny. Ve výsledku tak vlastně ušetříte, protože si nebudete muset do kola kupovat třeba nová trička. Rovněž není od věci čas od času zabrousit i do nabídky módních návrhářů, kde máte jistotu, že vám bude vybraný kousek nejenom slušet, ale také dělat společnost řadu dalších let.

Sázka na střídmost

Jak uvedla, dává přednost nadčasové módě, které se vyznačuje určitou střídmostí. Není totiž nic snazšího, než jednoduché šaty doplnit třeba hezkou šálou, šátkem nebo zajímavým šperkem. Nesmí chybět boty, ty jsou základ. V šatníku ženy by samozřejmě neměly chybět klasické lodičky, a pak takové, které unosíte pro všechny možné situace, od sportu, přes procházky v lese, až po pohodlnou obuv na chození po městě.

Pečlivé plánování

Tak by se dal nazvat přístup této, ve své době nejmladší hlasatelky u nás. Nelibuje si v jedné barvě, ale klasikou je pro ni černá a bílá. Pokud byste se chtěli řídit její radou, pak vězte, že není důležité mít šatník nabitý k prasknutí. Rozhodující je podle Hanky Heřmánkové kvalita a možnost kombinovat. K tomu pro Novinky.cz dodala: „V módě se mi líbí jednoduchost a v šatníku pořádek, abych se ve věcech vyznala.“

Žena každým coulem

Jak sama v rozhovoru pro Lifee.cz přiznala, na módní výstřelky si rozhodně nepotrpí. Fandí úsloví, že někdy je méně více, což podle ní platí i v módě. Například při výběru šatů sází na ženskost, tedy především střih. Má ráda takový, který zdůrazňuje pas a podtrhuje ženské půvaby. Při pohledu na to, co nosí na sobě, je jasné, jak moc si uvědomuje, že oblečení, které ženě sluší a v němž se cítí dobře, z ní udělá ozdobu společnosti.

Modelka v šedesáti

I když to nebyla její první přehlídka, Hanka Heřmánková si loni troufla v tomto věku na přehlídkové molo. Ostatně, se svou stále štíhlou postavou si takové akce může dovolit. Jak pro Novinky.cz uvedla, za to, že stále „drží“, musí poděkovat svým předkům. „Nikdy jsem se netrápila žádnou dietou a nikdy příliš nepřibrala. Vždy jsem si dopřávala od všeho. Důležitý je ale pohyb a také pozitivní přístup k životu i k sobě samé,“ prozradila tajemství své postavy.

